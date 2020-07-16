Borsada yeni zirveye mi gidiyoruz?

Özellikle yurt dışında olumsuz haberler elin tersiyle bir yere itilmiş, iyi haberler satın alınmaya devam eder tavır sürüyor. Buna karşın piyasada tedirginliğin de olduğu günlük olarak değişen tablodan belli oluyor. Ancak hisse senedi piyasasındaki getirinin alternatifi olmadığından piyasa bu cephede kalmayı tercih ediyor.

Bizde durum gayet iyi. Ancak 120 bin sınırına gelmiş bulunuyoruz. Bu seviyeden bir ara düzeltme gelebilir. Unutulmaması gereken en önemli konu 23 Mart’ta bu yana devam eden yükselen trendin halen daha devam ettiğidir. Bu trend 114 bin 600 seviyesinden geçiyor. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirler bizi güçlü tutuyor. Ayrıca 22 günlük ortalama olan 115 bin 600 seviyesi de güçlü destek konumunda. Başka bir deyişle ilk aşamada 115 bin 600 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 120 bin seviyesi yukarı yönde zorlanabilir. Bu seviyenin aşılması ve üzerinin mesken edilmesi halinde ise 124 bin 500’deki zirveye gidebiliriz.

Unutulmaması gereken bir diğer konu ise zirve seviyelerinin aşılmasının zor olduğudur. Dolaysıyla güçlü yukarı yönlü hareketin devam edilmesi halinde 120.000-124.500 arasındaki alan bizim için izleme yeri olmalıdır. Yeni alımlar ya da yüzde yüz hissede olmak için bu bölgede aceleci olmamakta fayda var.

Yurt dışındaki gelişmeler ve risk iştahı bizim için belirleyici olmaya devam ediyor. Dolayısıyla ABD endeksleri ve dışarıdaki havayı da izlemekte fayda olacaktır.

Bu hafta bankacılık endeksinde yukarı yönlü tepkiler alıyoruz. Güçlü durmak isteyen bir yapı var gibi. Ancak bankacılık endeksinin teknik olarak bulunduğu noktalar oldukça kritik ve henüz tam bir güven sağlamıyor. Bankacılık endeksinin ucuz kaldığı bir ortamdan bahsetmek mümkün, ancak şimdilik izlemede kalmakta fayda olabilir.