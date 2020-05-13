Aman Petrol

13.05.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
2020 yılı başlar başlamaz piyasaları etkileyen birçok konu maddeleri ile baş başa aldık. Bunlarda biri de petrol. Özellikle Corona virüs etkileri nedeniyle arz talep arasındaki şaşan dengeler ve petrolü koyacak depo bulunamaması petrol piyasasını zora soktu. Öyle ki haziran kontratına geçi öncesi WTI sıfırın altın indi.

Petrol piyasasında sorunlar çözülmüş değil, ancak ekonomilerin dışa açılması ile birlikte talep tarafında canlanma olması muhtemel. Dünya’daki petrol talebinin yüzde 60’ı ulaştırma sektöründen geliyor. Uçuşların açılması ve hayatın normale dönmesi talebi hızlandıracaktır. Ancak salgın nedeniyle kısıtlamaların bazı yerlerde devam etmesi nedeniyle talebin eski seviyesine gelmesi zaman alabilir. 

1 Mayıs tarihi itibariyle OPEC üreticilerinin günlük 9.7 milyon varil petrol üretimini kısma yönündeki kararı devreye girdi. Bu da petrol fiyatlarının dip seviyelerden toparlanmasını destekledi. Suudi Arabistan petrol üretimi haziranda günde 1 milyon varil ek gönüllü üretim kesintiyle devam ettireceğini açıkladı. Bu da günlük üretimini 7.5 milyon varilin altına taşıyacak. Suudi Arabistan’dan böyle bir hamle beklenmiyordu. Bununla birlikte Kuveyt, OPEC+ anlaşması altında taahhütünün en üstünde haziran ayında ek 80.000 varil/gün petrol üretimi azaltacak.

Kazakistan'daki Tengiz ve Kashakan sahalarında petrol üretimi mayıs ayında yüzde 22 düşürülecek. Geçen hafta bazı ABD şirketlerinin günlük petrol üretimini kısacağına yönelik açıklamalar vardı. Başka bir deyişle, petrol piyasasında oluşan bu dinamikler dünya sorunu. Dolayısıyla uluslararası bir dayanışma olduğuna yönelik piyasanın ikan olması gerekiyor. Şimdilik üretim kısıntıları var ancak yeterli değil. Bunula birlikte önümüzdeki aylarda kısıntılar kademeli olarak düşülerek devam edilecek. Talepte güçlü ve hızlı bir toparlanma olmaması halinde petrol fiyatlarında zayıf seyir devam edecek gibi görünüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) mayıs ayı görünüm raporunda Brent petrol fiyatının bu yıl 34 dolar seviyesinde olacağını beklediğini açıkladı. Nisan 2020 raporunda, bu rakam 33 dolar olarak tahmin edilmişti. Beklentiler muhtemelen yıl genelinde değişiklik gösterecektir. Ancak oyun değiştirici bir etki olmaması halinde petrolde kalıcı yükselişler sınırlı kalabilir.

Benim yıl genelinde Brent petrol için teknik beklentim 39.50-42 dolar arasında. Özellikle şu sıralar aşmakta kararlı göründüğü 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmekte başarılı olması halinde yukarı yönlü eğilim artabilir. Ancak yeniden değinmek isterim petrol fiyatlarında hızlı bir toparlanmayı görmeyi beklemem. Zamana yayılmış kademeli yükseliş eğilimi olabilir.

 

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