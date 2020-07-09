Altında yeni 'tarihi rekor' gelir mi?

09.07.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Yıl başından bu yana emtia grubu içinde yüzde 19 getiri ile dikkatleri üzerine toplayan ons altın dün 2011 yılından beri gördüğü en yüksek değere ulaştı. Daha önceki yazılarım/analizlerimde de belirttiğim gibi ons altını etkileyen dinamiklerin varlığı yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor.

Son da söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim, ons altında her geri çekilme, her düzeltme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla aman çok yükseldi buradan kesin geri döner umuduyla satış yönlü durmak şimdilik riskli olabilir.

Bu stratejinin temel olarak dayanağı, mevcut düşük faiz ortamının bir süre daha süreceği ve oyun değiştirici Merkez Bankaları para politikalarının oluşturduğu bol likidite ortamı. Bununla birlikte riskler ve belirsizlikler halen daha devam ediyor. Dolayısıyla, altın pozisyonlarını sonlandırıp yeni bir getiri arayışına girmek için önemli bir katalizör bulunmuyor.

PEKİ BU ONS ALTIN DAHA NE KADAR GİDER? YA DA NEREYE KADAR?

Teknik olarak; 1796 dolar ve 1803 dolar destek seviyelerinin üzerinde kalmakta ısrarcı görünüyor. Ons altın yakın destek olarak izlediğimiz 1803 dolar seviyesi üzerine yerleşmesi halinde son zamanların yeni yüksek seviyelerine ulaşabilir. Şimdilik 1817 dolar ve 1820 dolar seviyelerini yakın direnç olarak takip ediyoruz. Ancak ons altında daha yukarıya potansiyel var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar olan süreçte mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece 1920 dolar seviyesine doğru yükseliş eğilimi olabilir. Her düşüş ya da derin düzeltmeler alım fırsatı verebilir. Zaten teknik olarak ara bir düzeltmeye de ihtiyaç var gibi görünüyor.

Gram altında ise ons altındaki her aşağı yönlü düzeltme alım fırsatı verecektir. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi gram altındaki yükselişin ons altından kaynaklı olduğu. Yaklaşık 20 gündür yatay hareket eden Dolar/TL’nin, gram altının yükselişindeki etkisi oldukça az. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki günlerde kurda yaşanabilecek yukarı yönlü bir hareketinde gram altındaki yükseliş eğimine katkısı olacağını düşünüyorum. Gram altın yatırımcısı için fırsatlar sunmaya devam edecektir. Gevşeme yönlü eğilimler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Bu açıdan 390 TL ve 387 TL seviyeleri alım için uygun yerler olacaktır.

 

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