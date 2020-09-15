Altın mı? Gümüş mü?

15.09.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Bu yıl gümüş yüzde yüzde 53.2, ons altın ise yüzde 29.3 getiri sağladı yatırımcısına. Bu yıl pozitif anlamda konuştuğumuz iki enstrüman ons ve gümüş olurken negatif anlamda ise petrolü konuştuk.

Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor. 

Diğer yandan ABD ile Çin arasında her konudaki anlaşmazlık sürüyor. Tam olarak hangi konuda bir orta nokta bulacaklarını kaçırmış durumdayız. Zaman zaman ortaya çıkan gerginlik ons altına yeni bir yükseliş getirmese de tansiyonun yüksek kalmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz. 

Ons altında agresif yükselişlerde ton azalma görünüyor. Bunda en büyük etki aşıya yönelik gelişmeler. Her yöne kafanızı çevirdiğinizde aşıyla alakala yeni ve olumlu bir haber görürsünüz. Bu altının 2000’lerin üzerine hızlı yükselmesinde en büyük tökez. Buna karşın her geçen gün salgının boyutları da giderek yükseliyor. Dolayısıyla aşının bulunmasıyla hızlı bir umut fiyatlaması belirecektir ancak aşının ulaşımı konusundaki zaman ayarı bir kısım fiyatlamanın geri alınmasına olanak sağlayabilir. 

Yıl sonuna kadar olan süreçte aşı gelişmeleri, salgındaki süreç ve ABD seçimleri finansal fiyatların yumuşak karnı olacak gibi görünüyor. 

Daha yumuşak bir dolar ve ABD Merkez Bankası’nın destekleyici para politikasını güçlendireceği beklentileriyle altın bugün yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Kısa vade için teknik göstergelerin henüz hızlı bir yükselişe hazır olmadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla kısa vade için 1948 dolar seviyesi etrafındaki hareket sürebilir. 1970 dolar üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise 2000 dolar seviyesine doğru alımların hız kazanacağı ortam oluşabilir. Ons altın 1926 dolar seviyesi aşığı kırılmadığı sürece ana yön yukarı.
Daha uzun vadede ise yine altın fiyatlarındaki ana yönünün yukarı olduğundan bahsedebiliriz. 1926 dolar seviyesi olan 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 1907 dolara doğru satışların hız kazanması beklenebilir.

Gümüş altına göre daha fazla değer kazandı. Gümüşün desteklemediği bir altın çıkışı pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla gümüş hareketini izlemeye devam ediyoruz. Gümüş şimdilik dar bir bant hareketi içine girdi. Yatay ve yönsüz olduğundan bahsedebilirim. Ancak onda da ana yön yukarı. 25 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olması beklenebilir. Böyle bir durum ons altını da bir miktar aşağı çeker, ancak altın ve gümüşte radikal bir düşüşe kapı açacak temel gerekçenin olmadığını düşünüyorum. 

 

 

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