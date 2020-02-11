Risk iştahı toparlandı! Altın ve gümüşte bu seviyelere dikkat

ABD-İran savaş endişeleriyle birlikte ons altın 1610 dolarları görürken, gümüş ise 19 dolara yaklaşmıştı. Ancak ABD-İran krizi kısa bir süre içerisinde çözüldü ve piyasalar normale döndü derken Çin’de başlayan ve her geçen gün hızlı bir şekilde dünyaya yayılan Coronavirus olayı patlak verdi. Bu durum da yine risk iştahını düşürürken ons altın ve gümüş üzerinde etkili oldu.

Geçmişi bir kenara bırakıp günümüze döndüğümüzde hem ABD-İran olayının hem de virüs riskinin artık fiyatlamalara dahil olmadığını, daha doğrusu ABD-İran riskinin tamamen ortadan kalktığını ancak virüs riskinin geçmişe nazaran daha az etkilediğini ve piyasaların kendi dinamiklerine döndüğünü görmekteyiz. Normal şartlarda altın ve gümüş için en belirleyici faktör ABD 10 yıllık tahvil getirileridir. Ancak son dönemde öyle haber akışları yaşadık ki korelasyonlar bozuldu. Piyasada dengeler yeni yeni oturuyor.

ABD ekonomi güçlü yapısını koruyor. Son iki haftalık süreçte gelen verilere baktığımızda hem imalat PMI tarafında önemli bir toparlanma hem de ücret ve istihdam konusunda güçlü seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Bu gelişmeler altın ve gümüş için baskılayıcı unsurlar olarak görülebilir. Çünkü ABD ekonomisinin güçlü olması ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirim sürecini ertelemesi anlamına, bu durum 10 yıllık getirilerin yükselmesine ve değerli metallerin baskılanması anlamına gelecektir.

Asıl kritik nokta ABD enflasyonu olacak. Çünkü FED’in gevşek politika sürdürmesinin en önemli sebeplerinden biri enflasyondaki zayıflık. Eğer önümüzdeki süreçte enflasyon verilerinde toparlanma görürsek bu durum altın ve gümüş için baskılayıcı unsur olacaktır.

Kısacası, ABD-İran, Coronavirus gibi hiç beklenmedik gelişme yaşanmadığı sürece değerli metallerde aşağı yönde bir baskılanma süreci izleyebiliriz. Bunun kuvvetini ise ABD verileri belirleyecektir.

Her zaman söylediğim gibi işin temel analiz kısmına bir de teknik analiz eklemek gerekiyor. Çünkü teknik görünümler de bize önemli sinyaller verebiliyor. Aşağıda altın ve gümüş grafikleri yer alıyor.

Ons altında yukarı yöndeki trend şubat ayı başında kırılmıştı. Bu aşamada pull-back dediğimiz trend çizgisine doğru toparlanma hareketleri görmekteyiz. Burada yükselişler kademeli satış fırsatı verebilir. Kritik nokta olarak 1580 dolar direnci izlenebilir. Bu direncin altında kalınması ons altında baskılanmaya neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 1550/1545 dolar bölgesini ana destek bölgesi olarak izleyebiliriz.

Gümüş’te ise ciddi bir teknik sıkışma yaşıyoruz. Bu sıkışmanın üst sınırı 17.90 dolar, alt sınırı ise 17.50 dolar seviyesini gösteriyor. 17.90 dolar yukarı geçilmediği sürece yükselişler sınırlı kalabilir. 17.50 dolar altına olası sarkmalarda baskının artması beklenebilir.