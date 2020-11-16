Euro/dolar’da bant hareketi devam ediyor…

16.11.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Euro/dolar paritesi yaklaşık 2.5 aydır 1.19/1.16 bandında bir yukarı bir aşağı dalgalanıyor. Henüz bu bantta bir kırılma gelmediğini görmekteyiz.

Aşı beklentileri, ABD’den beklenen teşvik paketi beklentisi gibi gelişmeler küresel bazda risk iştahını yüksek tutarken artan Covid-19 vakaları da risk iştahındaki yükselişleri sınırlı tutuyor.

Aşıya ilişkin gelişmeler önemli, ancak uzmanların yorumuna göre 2021 yılını da bu şekilde geçireceğiz. Özellikle Avrupa’da ciddi sıkıntılar var. Ülkeler ya kapanmaya gidiyor ya da sert önlemler alıyorlar. Belki mart ayındaki gibi bir çöküş beklemek doğru olmaz ancak, yine de risklerin masada olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Paritede yaşanan dönemsel yükselişlerin Euro bazlı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Genellikle dolar endeksinde yaşanan baskı pariteyi yukarı çekiyor. Yani, Euro tarafında özel bir ayrışma yok. Avrupa’da yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yeniden bir müdahale etme olasılığı da var.

Bu aşamada yukarıda bahsettiğim bant hareketini takip etmek önemli olacaktır. 1.19/1.20 bölgesini önemli direnç bölgesi olarak baz alabiliriz. Bu bölge paritede satış fırsatı verebilir. Aşağıda ise, kısa vadede 1.1810 önemli gözüküyor. Bu seviye altında paritede baskı artabilir ve 1.16 ana desteğe doğru yolculuk başlayabilir. 

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