Dolar endeksinde güçlenme devam eder mi?

Bu süreçte dolar endeksi 103 seviyelerinden 91’lere kadar geriledi. Son günlerde ise dolar endeksinde toparlanma görmekteyiz. Buna sebep olarak;

i) Pandemi riskinin dünya genelinde artıyor olması

ii) Fed’den artık yeni bir adımın gelmemesi

iii) Yaklaşan ABD seçimleri

Yukarıdaki 3 madde benim açımdan risk iştahını düşürücü etkiye sahip. Bu nedenle dolar endeksinde toparlanma beklentimi sürdürüyorum. Dolar endeksi hızlı bir şekilde 91’lerden 95 seviyesine yaklaştı. Kısa vadede bunun kar satışını görebiliriz. Ancak genel görünümde düşüşler dolar endeksi lehine fırsat vermeye devam edecektir. Yukarıda ise ilk hedef 96’lar olarak gözükmekte. Yeni gelişmelere bağlı olarak 96’nın geçilmesi durumunda yeniden 3 haneli rakamlar potansiyel hedef olacaktır.

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde yılın geri kalanında Euro, Sterlin gibi para birimlerinin dolara karşı zayıf seyretmesi muhtemel. Zaten Euro/dolar paritesinin 1.20’lerden 1.16’lara Sterlin/dolar’ın ise 1.34’lerden 1.26’lara kadar düştüğünü gördük. Bu paritelerde kısa süreli tepkiler görebiliriz, fakat yükselişlerin ana resimde satış fırsatı vermeye devam edeceğini düşünüyorum.