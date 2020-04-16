Borsalarda toparlanma devam eder mi?

Corona virus etkisinin ekonomiler üzerindeki etkileri hala tam anlamıyla kestirilemiyor. Uçuş yasaklarının ne zaman kalkacağından tutun, insanların ne zaman normal yaşantılarına devam edeceğine kadar birçok önemli konu hala belirsizliğini koruyor. Bu durum da ekonomik aktiviteleri zayıflatıyor ve bu zayıflığın ne kadar olduğu yönünde hala karmaşa var.

Büyük merkez bankalarının faiz indirdiği ve yüksek miktarlarda likidite sağladığı bu dönemde toparlanmaların sınırlı kalmasının en büyük sebebi ekonomik aktiviteleri kuvvetlendirecek gelişmenin para politikaları kararları ile değil, sağlık tarafından gelecek bir olumlu haberle olabileceğidir.

Yukarıda bahsettiğim belirsizlik masada kaldığı sürece küresel risk iştahı ve borsalardaki toparlanmalarda da temkinli iyimser olmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Piyasalarda her zaman dibin dibi, tepenin tepesi vardır. Şurası dip şurası tepe gibi yaklaşımlar eksik ve yanlış olacaktır. Çünkü gelebilecek en ufak bir olumlu haberler yukarı yönde sert hareketler olabilecekken, uçuş yasakları, sokağa çıkma yasakları gibi ekonomileri olumsuz etkileyen ama sağlık açısından doğru olan yasakların uzaması durumunda ise olumsuz fiyatlamalar yeniden devreye girecektir. Burada hem küresel gelişmeleri takip etmek hem de mevcut teknik görünümleri yakından izlemek önemli olacaktır.

Borsa konuşurken öncelikle majör borsaları ele almak gerekecek. DAX ve Dow Jones özelinde yükseliş eğilimlerinin korunduğunu görmekteyiz. DAX için 10 bin 100, Dow Jones için ise 23 bin 100 üzerine kalınması pozitif görünüm destekleyecektir. Endekslerin bu seviyeleri aşağı yönde geçmesi durumunda piyasalarda bir olumsuzluk fiyatlaması olacağını düşünmek ve buna göre portföylerde yeniden ayarlama yapmak gerekecektir.

Borsa İstanbul’da ise ana pozisyonlanma 82-83 bin üzerinde kalınıp kalınmamasına göre ayarlanmalıdır. Şu an buradan hisse alıp, birkaç hafta sonra çok büyük getiriler elde etmek gibi bir düşünceye kimsenin kapılmaması gerek. Riskler bilinerek temkinli iyimserlik en iyi yaklaşım olacaktır. 82-83 bin bölgesinin öneminden bahsettik. Biraz daha kısa vadede ise 94 bin 500 desteği izlenmelidir. Yukarıda ise 99 bin 300 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu hafta bu dirençten beklediğimiz bir satış geldi. Bu nedenle 99 bin 300 geçilmediği her durumda Borsa İstanbul 100 endeksi için pozitif havanın sınırlı kalacağının altını çizmek gerekiyor.