3 Kasım’a kadar piyasalarda yüksek oynaklık olacak

07.10.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
ABD Başkanlık seçimlerine 1 aydan az bir süre kaldı. Seçime yaklaştığımız bu günlerde piyasalarda volatilitenin oldukça yükseldiğini görmekteyiz. Muhtemelen seçim sonuçlanana kadar bu oynaklık sürecektir.

Son anketlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden’in farkı açtığını görmekteyiz. Bunu gören Trump ise, bazı hamleler yapmaya çalışıyor. Önce Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. 4 gün sonra ise işinin başına geçti. Dün akşam da, Demokratların onayladığı 2,2 trilyon dolar tutarındaki teşvik paketini reddettiğini ve seçim sonrasına bıraktığını açıkladı. Bu gelişmeler piyasalarda yüksek oynaklığa neden oldu.

Kalan 1 aylık süreçte bu tarz enteresan gelişmeler olmaya devam edecektir. Biden ve Trump iki kez daha kameraların karşısına geçecek ve tartışacaklar. Buralardan gelecek sonuçlar önemli olacaktır. Biden’in Türkiye ile ilgili görüşlerinin olumsuz olduğunu biliyoruz. Dün Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Biden’in seçilmesi hem majör piyasalar hem de TL varlıklar için negatif etki yapabilir.

Teşvik paketinin onaylanmaması, artan pandemi riski, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının atacak adımlarının kalmaması ve seçim riski gibi konular önümüzdeki süreçte risk iştahını aşağı çekebilecek önemli katalizörler olacaktır. Bu nedenle majör borsalardaki yukarı yönde hareketler satış fırsatı vermeye devam edebilir. Diğer yandan Euro/dolar ve Sterlin/dolar gibi paritelerde de genel resimde aşağı yöndeki beklentimi sürdürüyorum.  Bu enstrümanlarda mutlaka strateji kapsamında kademeli işlemler yapılmalıdır.

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.150 Değişim: -0,18% Hacim : 15.350 Mio.TL Son veri saati : 16:47
Düşük 1.145 08.10.2020 Yüksek 1.159
Açılış: 1.157
7,9327 Değişim: 0,65%
Düşük 7,8628 08.10.2020 Yüksek 7,9421
Açılış: 7,8818
9,3251 Değişim: 0,52%
Düşük 9,2582 08.10.2020 Yüksek 9,3543
Açılış: 9,2764
484,24 Değişim: 1,19%
Düşük 477,18 08.10.2020 Yüksek 484,76
Açılış: 478,56
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.