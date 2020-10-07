3 Kasım’a kadar piyasalarda yüksek oynaklık olacak

Son anketlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden’in farkı açtığını görmekteyiz. Bunu gören Trump ise, bazı hamleler yapmaya çalışıyor. Önce Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. 4 gün sonra ise işinin başına geçti. Dün akşam da, Demokratların onayladığı 2,2 trilyon dolar tutarındaki teşvik paketini reddettiğini ve seçim sonrasına bıraktığını açıkladı. Bu gelişmeler piyasalarda yüksek oynaklığa neden oldu.

Kalan 1 aylık süreçte bu tarz enteresan gelişmeler olmaya devam edecektir. Biden ve Trump iki kez daha kameraların karşısına geçecek ve tartışacaklar. Buralardan gelecek sonuçlar önemli olacaktır. Biden’in Türkiye ile ilgili görüşlerinin olumsuz olduğunu biliyoruz. Dün Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Biden’in seçilmesi hem majör piyasalar hem de TL varlıklar için negatif etki yapabilir.

Teşvik paketinin onaylanmaması, artan pandemi riski, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının atacak adımlarının kalmaması ve seçim riski gibi konular önümüzdeki süreçte risk iştahını aşağı çekebilecek önemli katalizörler olacaktır. Bu nedenle majör borsalardaki yukarı yönde hareketler satış fırsatı vermeye devam edebilir. Diğer yandan Euro/dolar ve Sterlin/dolar gibi paritelerde de genel resimde aşağı yöndeki beklentimi sürdürüyorum. Bu enstrümanlarda mutlaka strateji kapsamında kademeli işlemler yapılmalıdır.