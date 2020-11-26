2021 yaklaşırken...

İç tarafta ise ekonomide atılan normalleşme adımları, dolar kurunu 7.50 TL seviyelerine kadar düşürdükten sonra kurda 8.00 TL üzeri test edildi. Bu yükselişte reforma yönelik söylemler acaba gerçekleşmeyecek mi konusu önemliydi. Ancak ben kur 8.00 TL üzerindeyken de bu tarz yükselişlerin TL mevduata dönmek için fırsat olabileceğini ifade ettim. Kur şu an 7.88 TL’den işlem görüyor.

Aşı beklentileri ve küresel bazda ticarette normalleşme beklentileri bir süre daha yukarıda söz ettiğim hareketleri destekleyebilir. Burada kritik eşik ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecinin sinyalini vereceği süreç olacaktır. Tabii bunun için erken, ancak beklentiler önden fiyatlanmaya başlayacaktır. 2021’in ilk çeyrek sonlarına doğru bu tarz bir beklenti görebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0.87 seviyesinde. Burada yüzde 0.97 geçilirse piyasalarda dönüşler de ufak ufak başlayabilir.

ONS ALTINDA DURUM NE?

Aşı beklentileri ve ABD 10 yıllık faizlerdeki kısmi toparlanma altını baskı altında tutuyor. Burada aşağı yönde görünümün değişmesi biraz zor olacak gibi. Kısa vadede 1800 dolar seviyelerini önemli destek olarak görüyorum. Zaten son 2-3 gündür buralardan tepkiler geliyor. Ancak zayıf kalıyor. 1830, 1840 dolar seviyeleri tepki olarak izlenebilir. Özellikle 1800 dolar seviyesinde bir kırılma gelirse baskının artmasını bekleyebiliriz.