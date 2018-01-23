Borsada yeni hedef nedir?

Bildiğimiz üzere Endeksin geçtiğimiz sene ki performansı göz kamaştırdı ve yaklaşık yüzde 45'lik yükselişle yılın en çok kazandıranı oldu. Yeni seneye de primli başlayan borsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerini temizleme amacıyla Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı haberi ile ilk etapta 112 bin puan seviyelerine kadar düştü. Ancak daha sonra operasyona yönelik şeffaf bir iletişimin kurulması, operasyona yönelik oluşan belirsizlik ortamının hızla ortadan kalkması, hükümet cephesinden ekonomiye olan güvenin vurgulanmaya devam etmesi ve büyümeye büyük katkı sağlayan KGF uygulamasının bu yılda devam edeceğine dair açıklamalar tüm kayıpları fazlasıyla telafi etmişe benziyor.

ENDEKSİ 2017'DA ULAŞTIRMA SIRTLADI

Son 1 yılda Ulaştırma Sektörü yaklaşık yüzde 184 bankacılık sektörü ise yaklaşık yüzde 30 üzerinde yükseldi.

Borsanın alt endekslerinin ağırlıklarına baktığımız zaman bankacılık sektörünün performansı hep önemli ve kritik olmuştur. Ancak geçtiğimiz yıl hızla yükselen enflasyon, faizlerin yukarı gitme isteği ve bunların yaratmış olduğu belirsizlikler bankaların kredi noktasında cesaretli adımlar atmasına engel olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi sonrası hızla toparlanan ulaştırma sektörü Borsa'yı sırtladı.

Ulaştırma sektörüne nazaran daha ucuz kalan bankalarımıza yönelik ise bu yıl pozitif beklentiler mevcut. Raporlar Türk Bankalarının bu yıl içinde yaklaşık yüzde 20 -25 oranında bir getiri sağlayacağını söylüyor.

Yeni yıla bu olumlu beklentiler ile Bankacılık Sektörü en çok yükselen alt endeks olarak başladı. Yaklaşık yüzde 4 yükselen Bankaları Sınai, Ulaştırma ve Hizmetler Sektörleri izliyor. Ancak ABD'de devam eden mevcut davanın sonuçları orta vadede bankacılık sektörü için en büyük temel risk oluşturabilir.

KGF ile Hazine arasında imzalanan protokolle 55 milyar TL'lik kefaletin oluşturacağı kredi kullanıma açılıyor ve bu meblağın 5 milyar TL'si geri dönüşlerden diğer kalan 50 milyar TL'si ise yeni kefalet olacak... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu kefaletin 25 milyar TL'sinin imalat sanayi, 15 milyar TL'sinin de ihracatçılara kullandıracağını açıkladı. Ekonomik büyümeye dair olan iyimser beklentiler, KGF etkisi ve olası teşvikler bu yılda borsa özelinde yeni hikayeler yaratabilir.

UCUZ KALAN SEKTÖRLER PORTFÖYLERDE DÜŞÜNÜLEBİLİR

Global ortamın hisse senetlerini desteklemeye devam ettiği sürece Borsa İstanbul'un bu yıl da güçlü bir performans gösterebilir. Şirketler 2017/12 dönemi bilançolarını açıklamaya hazırlanıyor. Bankacılık, Sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlerin bilançolarının olumlu açıklanması sürpriz sayılmayacaktır. Dolar bazında hala daha çok ucuz olan Borsa İstanbul'da, TL bazında 120 -124 bin seviyelerinde yeni bir rekor ve denge arayışı kısa vadede gündeme gelebilir.