Dövize teknik bir bakış

Ara sıra 3.85 seviyeleri sert hareketlerle denense de gelen satışlar yeni bir yükselişe izin vermedi. Teknik önemli göstergeler önümüzdeki günlerde (pazartesi için günlük düşüş sinyali dışında) yaklaşık bir ay boyunca yukarı denemelerin artabileceğini göstermektedir. 3.85 ve 3.92 direnç seviyeleri bizler için son derece önemli seviyeler olacaktır. Mevcut göstergeler bu seviyelerin denenme olasılığını artırmıştır. 3.73 seviyeleri ise önemli destek konumundadır.

Bilmeyenler için belirtelim destek seviyeleri alıcıların, direnç seviyeleri ise satıcıların gelme potansiyeli fazla olan bölgelerdir.

EUR/TL

15.01.2018 günü çapraz paritenin de etkisiyle sert bir çıkış yapan parite 4.56 seviyelerindeki direncini kırarak yükselişe geçmiş ve 4.72 TL seviyelerine kadar da yükselmiştir. Bu seviyelerden gelen sert satışlarla hemen 4.63 seviyelerine kadar gevşese de 4.63-4.70 bandında yatay seyirde tutunmaya başlamıştır. PSAR ve MACD gibi önemli günlük orta vadelerin aşağı sinyalleri üretmesi ve Bollinger Band’ın iyice daralması nedeniyle aşağı yönlü sert hareketlerin gerçekleşme potansiyeli artmıştır.

4.5660 seviyeleri önemli destek olup olası aylık bazda gevşemenin buralara kadar gerçekleşme potansiyeli artmıştır. Eğer 4.7288 TL seviyesinin üzeri denenirse yeni bir yukarı trendden bahsetmeye başlayacağız. Şimdilik bu ihtimal zayıf görünüyor.

DÖVİZ SEPETİ

Burada sinyaller maalesef dolar ve euro’daki kadar net değil. Orta vade bazı göstergeler aşağı bazıları ise yukarı sinyaller üretiyor. Bu göstergeler en güvenilir olanları. Kaldı ki kapanışı 4.2512 yapan (yüzde 50 dolar + yüzde 50 euro) döviz sepetinde sinyallerin tamamen yukarı dönebilmesi için 4.27 seviyelerinin üzerinde tutunması lazım. Şimdilik yön hala ortada ve ciddi kararsız bir görünüm var. 4.23 seviyeleri destek konumundadır.

Teknik analiz Cuma günü gece 24:00’e kadar olan bütün gelişmeleri fiyatlara dahil etmiştir. Hafta sonu olan yeni gelişmeler fiyatlara pazartesi günü yansıyacaktır. Bilginize…