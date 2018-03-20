Döviz neden yükseldi? Devamı gelir mi?

Hikmet BAYDAR
  • 3. Göz Danışmanlık / CEO
En son yazımızda dolar ile ilgili olarak 3,73 desteğinden, 3,85 ve 3,92 dirençlerinden bahsetmiştik. Destek seviyeleri test edildikten sonra gelen alımlarla önce 3,85 ve daha sonra da 3,95 seviyeleri denendi. Yazıyı yazdığımız saatlerde de 3,9370 TL seviyelerinden işlem görüyordu.

Dolar/TL normal şartlarda 3,75-3,85 TL bandında dalgalanıyordu. Bu bandın dışını yukarı yönde zorlayacağını teknik açıdan tahmin etsek de temel analiz açısından hangi haberle olacağını kestirmek oldukça zor. 12 Mart günü cari açık verileri açıklandı ve maalesef dananın kuyruğu o gün koptu. TCMB cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara göre cari açık beklentilerden daha yüksek geldi. İşte o günden sonra TL döviz sepeti karşısında değer kaybetmeye başladı. Moody’s not indirimi de zaten tansiyonu germişti. 

Döviz sepetinde sert yükseliş sürecinin başlaması doğal olarak Euro da pariteye bağlı gevşeme beklentimizi de suya düşürdü. Paritede hemen hemen aynı yerlerde hareket olmasına rağmen, döviz sepetinin değer kaybıyla hem Euro hem de dolar Türk Lirası karşısında değer kazanmış oldu. Şimdilik hem not indiriminin hem de cari açık verilerinin beklenenden kötü gelmesinin bir portföy hareketini gözlemliyoruz. Risk ayarlamaları yapıldıktan sonra da daha düşük hacimli ve yatay seyirli bir döviz piyasasını tekrar görmeye başlayabiliriz. 

Döviz sepetinin teknik yapısına baktığımızda; 12 Mart gününden beri gelen yukarı yönlü hareketlenmenin kar satışlarının henüz yapılmadığını, RSI risk göstergesinin ise 77 seviyelerinin üzerine çıkarak rekor riskli sinyalleri verdiğini görmekteyiz. Normal şartlarda 70 seviyelerinin üzerine çıktığında kar satışlarının gelmesi beklenir. Bollinger Band göstergelerinin iyice açılması da yakında bir dalgalanma olacağının da sinyalleri olabilir. Bu iki sinyal yakın zamanda bir kar satışı potansiyelini artırmıştır. Alım yapacak olanların panik ve agresif işlem yapmamalarında teknik verilere göre fayda olabilir. Şu an için 4,40 seviyesinde olan yüzde 50 dolar ve yüzde 50 Euro'dan oluşan döviz sepetinin 4,34 seviyelerine kadar gevşemesi ihtimali fazladır. 4,34 seviyesinin altında kalmadığı sürece, bu seviyelerin destek olarak çalışacağı ve yeni çıkışların da önünü açabileceğini söyleyebiliriz.

Saygılarımla,

 

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