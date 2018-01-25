Dolarda kafalar iyice karıştı

Bir yandan, IMF Başkanı Christine Lagarde ABD vergi reformunun muhtemelen doların güçlenmesine neden olacağını, doların değerinin piyasada belirlendiğini açıklarken, Avrupa’ya Brexit’e odaklanmaları gerekliliğinin de altını çizdi. Çünkü Brexit Avrupa’nın yumuşak karnı ve avronun zayıflamasına neden olabilecek bir süreç. Sanki doların yükselmesini diliyor ve zemin hazırlıyor gibi bir hali var. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise doların zayıf olmasının ABD ekonomisi için olumlu olduğu yönündeki açıklamalarının oldukça net olduğunu, zayıf doların ABD için ticaret ve fırsatlar açısından iyi olduğunu açıkladı.

Biri IMF Başkanı ve dolar güçlenir derken diğeri ABD Hazine Bakanı doların değer kaybetmesinden memnun. İlginç tezatlıklar var.

Ancak piyasa Lagarde yerine Mnuchin’i dikkate almış görünüyor. Zira uluslar arası dolar endeksi bu açıklamaların ardından son 3 yılın en düşük değerine geriledi. ABD dolarının Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 konvertibl para birimine karşı değerini ölçen uluslar arası dolar endeksi 88,95 seviyelerine kadar gevşedi. Örneğin, Euro’ya karşı 0,8055 değerine gelerek 17 Aralık 2014 tarihinden bugüne en düşük seviyesini de görmüş oldu.

Sadece açıklamalar mı etkili acaba demeden de kendimizi alamıyoruz. Son zamanlarda terörizme verdiği desteği afişe olan, Dünyanın tepkisini çekecek kadar dengeleri bozucu tutarsız kararlar alan, hükümeti batma noktasına gelen bir ülke istenmeyen adam ilan edilen biri tarafından da yönetiliyorsa, bugüne kadar teorik olarak sıfır risk olarak görülen ABD Dolarının kovboy yaklaşımıyla gerçekte riskli olabileceğinin farkına mı varılmaya başlanmış olunmasın sakın.

Satır aralarında serbest piyasaya inanıldığı açıklamaları yaparak spekülatörlere çiçek uzatanlar ne kadar başarılı olurlar bilemeyiz ancak, batma noktasına gelen, tutarsız açıklamalarla güven vermeyen bir hükümetin doları ne hallere sokabileceğini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Şimdilik rüzgar doların lehine esmiyor ve bu esinti kısa sürede de kesilmeyecek gibi.