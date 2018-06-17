Dolar ve Euro orta vadede nasıl hareket eder?

O günden bu yana neler olduğuna bakarsak; dolar/TL tam 3 kere 4,74-4,80 TL bölgesini test etmiş, kırma konusunda başarılı olamamış ve 4.45 desteğine kadar düşerek, bu seviyeleri de kırmak için defalarca denemeler yapmış ve sonuç olarak bu bandın içerisinde kalmıştır.

Daha önce faiz artırımının doğru silah olmadığını ve kullanıldığında da kalıcı etkisinin olamayacağını köşe yazılarımızda belirtmiştik. TCMB beklenenin üzerinde bol keseden faiz artırımı yaptığı halde dövizin gevşememesi de bu savımızı doğrulamıştır. Maalesef hala ciddi bir tedbir görebilmiş değiliz. Yanlış zamanda yanlış araçların kullanılması Türk Lirası’nın değer kaybının kalıcı olmasına, enflasyon ve faizlerin artmasına neden olmuştur.

Yurt dışında 14 Haziran günü dolarda meydana gelen değer kazancı dolar/TL paritesini de yukarı iterek orta vade yukarı sinyallerinin gelmesine neden olmuştur. 4,75 seviyelerine dikkat edilmelidir. Teknik olarak orta vade son kale diyebileceğimiz bu bölge geçildiğinde yeni rekorlar konuşulabilir. Şimdilik teknik açıdan bu ihtimalin yükseldiğini söylemekle yetiniyoruz. Seçime kadar daha önce denenmiş 4,9271 seviyesinin önümüzdeki günlerde tekrar denenme ihtimali 14 Haziran günü öncesine göre ciddi olarak artmıştır.

Teknik olarak üst bollinger banda ısrarla yapışması hafif geçmesine rağmen ciddi satış gelmemesi gibi detaylar bizim yukarı ihtimalini düşünmemize neden olmaktadır. Seçim öncesi Türk Lirası’ndan dolara geçiş furyasının devam edeceği görüntüsü devam edebilir.

Seçim öncesinde döviz sepetinde ciddi bir düşüş olabilmesi için çıkan döviz ile ihtiyacı karşılayacak uzun vadeli döviz girdisine ihtiyaç bulunmaktadır. Seçime kadar da bu ihtimali fazla yüksek bulmuyoruz.

Gelelim Euro’ya; en son yazımızda yeni rekorlardan ve 5,14-5,27 destek bölgelerinden bahsetmiştik. 14 Haziran gününden bu yana paritede değer kaybetmesine rağmen Euro; TL karşısında 5,7694 seviyesine kadar yükselmiş, akabinde gelen satışlarla 5,14-5,27 destekleri ikişer kere test edilmiştir. Son durumda ise son 3 iş günüdür Euro/TL paritesi grafiğinde orta vade yukarı sinyalleri gelmekte olup 5,54 seviyeleri tekrar test edildiği takdirde 5,78-5,80 seviyelerini tekrar deneme ihtimali çok yükselecektir. Oluşan bazı formasyonlar bu tahminimizi teyit etmektedir.

13 Haziran günü Türkiye CDS’lerinde 305 baz puan ile 2016 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye gelinmesi, bu konuda bugüne kadar tedbir alınmaması nedeniyle önümüzdeki günlerde daha zorlu şartların bizi beklediğini göstermektedir.

Son sözümüz; Her fırsat bir risk içerir. Kaldıramayacağınız riskin altına girmeyin.

Saygılarımla,

Hikmet Baydar

CEO

3. Göz Danışmanlık

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