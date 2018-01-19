Bölgesel gelişmelere döviz nasıl tepki veriyor?

3 Kasım 2017 günü 4,20 TL civarında olan döviz sepeti 20-30 Kasım 2017 döneminde 4,30’lar seviyesine kadar yükselmiş ancak bu seviyelerde tutunamayarak gevşemiş 4,20 TL seviyelerine geri dönmüştür.

Grafiklere bakıldığında da yatay seyirde hareket ettiğini, çıkışa pek de istekli olmadığını sizler de göreceksiniz. Teknik olarak orta vade yukarı sinyalleri olmakla birlikte yatay seyirde bu tür sinyaller güvenilir olmamaktadır. Dolayısıyla hata yapma olasılığı oldukça fazladır.

Bu hareketlerin olduğu dönemlere baktığımızda birçok bölgesel gelişmenin TL aleyhine olduğunu ancak bu olumsuzlukların fiyatlamada önemli bir etki yapmadığını görüyoruz. Fırat kalkanı harekatından Afrin’e operasyon yapılmasından tutunda ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak fiilen İsrail’in başkenti yapma hamlesine BM’de engel olmasına kadar birçok olay Türk Lirasına değer kaybettirememiştir. Bu durumda Türk Lirasının nispi olarak daha da güçlendiğini söylemek yanlış olmaz.

Sizler piyasaya bakarken elinizdeki dövize bakarak yorum yapacağınızdan Dolar ve Euro’nun TL karşısındaki hareketinin daha çok Euro/Dolar paritesiyle alakalı olduğunu belirtelim.

Euro/Dolar paritesi 1,19 seviyelerinden 1,23 seviyelerine kadar yükseldi. Bu durumda Euro prim yaparken Dolar değer kaybetmiştir. Bunun Türk Lirasına yansıması da Dolar/TL’de düşüş Euro/TL’de yükseliş olarak görülmüştür. Daha önce yazılarımda tercihimi bu yüzden Euro’dan yana kullandığımı sizlerle paylaşmıştım. Bu trend bir süre daha devam edebilir. Dalgalanarak da olsa Euro/Dolar paritesinin 1,25 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli hala var.

Burada önemli olan nokta; bir dövize bakarak Türk Lirasının durumunun yorumlanmaması gereğidir. Çapraz parite hareketleri de her dövizin TL karşısındaki durumunda değişikliklere yol açmaktadır.