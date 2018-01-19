Bölgesel gelişmelere döviz nasıl tepki veriyor?

Hikmet BAYDAR
  • 3. Göz Danışmanlık / CEO
Dövize karşı Türk Lirası’nın hareketlerini ölçmek için yüzde 50 Y-Dolar ve yüzde 50 Euro’dan oluşan döviz sepetini baz alalım.

3 Kasım 2017 günü 4,20 TL civarında olan döviz sepeti 20-30 Kasım 2017 döneminde 4,30’lar seviyesine kadar yükselmiş ancak bu seviyelerde tutunamayarak gevşemiş 4,20 TL seviyelerine geri dönmüştür.

Grafiklere bakıldığında da yatay seyirde hareket ettiğini, çıkışa pek de istekli olmadığını sizler de göreceksiniz. Teknik olarak orta vade yukarı sinyalleri olmakla birlikte yatay seyirde bu tür sinyaller güvenilir olmamaktadır. Dolayısıyla hata yapma olasılığı oldukça fazladır.

Bu hareketlerin olduğu dönemlere baktığımızda birçok bölgesel gelişmenin TL aleyhine olduğunu ancak bu olumsuzlukların fiyatlamada önemli bir etki yapmadığını görüyoruz. Fırat kalkanı harekatından Afrin’e operasyon yapılmasından tutunda ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak fiilen İsrail’in başkenti yapma hamlesine BM’de engel olmasına kadar birçok olay Türk Lirasına değer kaybettirememiştir. Bu durumda Türk Lirasının nispi olarak daha da güçlendiğini söylemek yanlış olmaz.

Sizler piyasaya bakarken elinizdeki dövize bakarak yorum yapacağınızdan Dolar ve Euro’nun TL karşısındaki hareketinin daha çok Euro/Dolar paritesiyle alakalı olduğunu belirtelim.

Euro/Dolar paritesi 1,19 seviyelerinden 1,23 seviyelerine kadar yükseldi. Bu durumda Euro prim yaparken Dolar değer kaybetmiştir. Bunun Türk Lirasına yansıması da Dolar/TL’de düşüş Euro/TL’de yükseliş olarak görülmüştür. Daha önce yazılarımda tercihimi bu yüzden Euro’dan yana kullandığımı sizlerle paylaşmıştım. Bu trend bir süre daha devam edebilir. Dalgalanarak da olsa Euro/Dolar paritesinin 1,25 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli hala var.

Burada önemli olan nokta; bir dövize bakarak Türk Lirasının durumunun yorumlanmaması gereğidir. Çapraz parite hareketleri de her dövizin TL karşısındaki durumunda değişikliklere yol açmaktadır. 

TümüHikmet BAYDAR - diğer yazıları
Diğer Uzman Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.147 Değişim: -1,46% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.926 19.01.2018 Yüksek 117.065
Açılış: 116.724
3,8073 Değişim: 0,86%
Düşük 3,7611 19.01.2018 Yüksek 3,8167
Açılış: 3,77475
4,6532 Değişim: 0,63%
Düşük 4,6015 19.01.2018 Yüksek 4,6697
Açılış: 4,62405
163,12 Değişim: 1,34%
Düşük 160,54 19.01.2018 Yüksek 163,70
Açılış: 160,96
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.