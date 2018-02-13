Piyasalardaki türbülans bitti mi?

Erol GÜRCAN
  • Gedik Yatırım Ekonomisti
Son haftalarda piyasalarda yaşanan panik satışlar yerini, şimdilik, tepki alımlarına bırakmış gibi görünüyor. Hatırlanacak olursa, geçen haftaki yazıda piyasada bir trend değişikliğinden bahsetmek için henüz erken olduğuna değinmiştik. Son durum itibariyle gözlenen tepki alımlarının da son haftalardaki sert düşüşlerin tepkisi olduğunu ve kalıcı bir yükseliş eğiliminin başladığını veya türbülansın sona erdiğini söyleyebilmek için henüz erken olduğunu değerlendiriyoruz.

Özellikle Salı (bugün) İngiltere’de, çarşamba (yarın) günü de ABD’de ve Almanya’da açıklanacak olan TÜFE verileri ile yine çarşamba günü Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan öncü büyüme verileri küresel piyasadaki oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığından yakından takip edilmeli. Önceki hafta cuma günü ABD’de yayınlanan İstihdam Raporu’nun detaylarında öncü enflasyon göstergelerinin beklentileri aşması Fed’in faiz artırım sürecine ilişkin endişelerin ve tahvil faizlerindeki oynaklığın artmasına dolayısıyla da küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısının görülmesine yol açmış; sonrasında İngiltere Merkez Bankası Başkanının faiz artırımlarının beklenenden daha hızlı olabileceği yönündeki açıklamaları da piyasalardaki tedirginliği artırıcı unsurlardan biri olmuştu. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri oldukça kritik olacak.

Yurtiçinde ise çarşamba cari denge, perşembe bütçe dengesi, işsizlik ve TCMB Beklenti Anketi gibi veriler takip edilecek. Özellikle, son yurtiçi TÜFE verisinde baz etkisi kaynaklı olarak gözlenen ciddi düşüş sonrasında Beklenti Anketi’nde piyasa uzmanlarının 2018 yılsonu TÜFE tahminlerinde bir iyileşme olup olmayacağı ve Hazine’nin pazartesi ve salı günü gerçekleştireceği tahvil ihraçlarına gelecek talep ile oluşacak faizler de yakından izlenmeli.

Ocak ayı sonunda tarihi zirvesini 121 bin 531,50 seviyesine taşıyan BIST-100 endeksi 9 Şubat Cuma itibariyle 112 bin 503,80 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yeniden 115 binli seviyelerin üzerinde tutunma eğilimine giren endekste, mevcut tepki alımlarının kalıcı bir yükselişe döndüğünden bahsedebilmek için 117 binli seviyelerin aşıldığının görülmesi gerekli. Olası gerilemelerde ise ilk tepkinin geldiği 112 bin 500 seviyesi kısa vadeli en kritik destek olarak izlenebilir. Dolar/TL tarafında ise kısa vadeli en kuvvet direnç 3.85 TL civarında olup; 3,80 TL altında tutunulması durumunda kısa vadede 3.76 – 3.78 TL civarlarına kadar sürebilecek bir gerileme görülmesi muhtemel.

TümüErol GÜRCAN - diğer yazıları
Diğer Uzman Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.062 Değişim: 0,50% Hacim : 3.408 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 114.673 14.02.2018 Yüksek 115.607
Açılış: 115.329
3,8005 Değişim: -0,13%
Düşük 3,7958 14.02.2018 Yüksek 3,8135
Açılış: 3,8053
4,6929 Değişim: -0,19%
Düşük 4,6877 14.02.2018 Yüksek 4,7256
Açılış: 4,70195
162,68 Değişim: 0,04%
Düşük 162,45 14.02.2018 Yüksek 163,79
Açılış: 162,62
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.