Batık OTAŞ kredisi bilançoları etkiler mi?

Erdal SAĞLAM
  • Ekonomi yazarı
Bir-ikisi hariç tüm bankalar kredi karşılıklarında UFRS 9 standardına geçişi kabul ederken, 2017 yılsonu bilançoları bu standarda göre hazırlanacak ve banka karşılıkları ve karlılıklar olumlu etkilenecek.

Türk Telekom’un yüzde 55 ortağı OTAŞ’a verilip tahsil edilemeyen kredilerin banka bilançolarına olumsuz etkisinin de bu standart sayesinde daha az olması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren bankacılar, BDDK’nın geçen yıl bankalara ister 2017, istemezlerse en geç 2018 bilançolarında UFRS 9 standardına geçiş istediğini söylediler. Bir-iki banka dışında tüm bankaların 2017 yılı bilançoları ile birlikte UFRS 9 standardına geçişi kabul ettiğini kaydeden bankacılar, çünkü karşılıklar ve dolayısıyla karlılıkların yeni standartlarla çoğu bankaya avantaj sağladığının görüldüğünü belirttiler.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip OTAŞ’a verilen 4.7 milyar dolarlık kredi tahsil edilemeyince bankaların artık harekete geçme kararı vermesi üzerine bankacılara, takibe ardından da tahsili gecikmiş alacaklar kalemine alınacak kredilerin bilançolara olası etkisini de sordum. Çünkü kredinin hacmi çok yüksek olduğu için hem tek tek bankaları, hem de tümüyle bankacılık sistemi bilançosunu olumsuz etkileme ihtimalinden söz ediliyordu. Bunun üzerine 2017 yılsonu bilançolarında UFRS 9 standardına geçiş olduğunu hatırlatan bankacılar , bu yeni standardın uygulanmasının da etkisiyle bilançolara olumsuz etkinin azalacağını ifade ettiler.

Kredinin büyük kısmını karşılayan, yani en çok etkilenecek üç büyük bankanın UFRS 9 standardına 2017 yılsonu bilançoları ile zaten geçecekleri belirtildi. Bu nedenle hem takibe alındığı 2017 yılsonu bilançosunda, hem de bu yıl tümüyle tahsili gecikmiş alacak kalemine aktarılacağı bilançoda bu bankaların durumu fazla etkilenmeyecek. Dolayısıyla Türk bankacılık sisteminin bilançosuna olumsuz etkisi da fazla olmayacak.

UFRS 9 NEDİR?

BDDK geçen yıl Şubat ayında yayımladığı düzenlemeyle, 2017'den geçerli olmak üzere, bankaların standart nitelikteki krediler için ayırdığı genel karşılık oranlarını yüzde 1, yakın izleme kapsamındaki kredilerde ise yüzde 2 olarak belirledi. Bu oranlar daha önce tüketici kredileri ve kredi kartlar için yüzde 4 ve bu kapsamdaki ikinci gruptaki krediler için yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

Bununla birlikte yeni standartta geriye doğru 5 yılın performansına bakılarak da karşılık oranlarında bankalara avantaj sağlanabiliyor.

Düzenleme çıktıktan sonra ilk yorumlarda yeni standardın bankalar üzerinde hafif de olsa olumsuz etki yaratacağı beklentisi dillendirildi. Ancak daha sonra işin daha iyi araştırılmasının ardından, bu olumsuz etkinin gelmeyeceği aksine bilançolar üzerinde genel olarak olumlu etki yaratacağı kanısı uyandı. Bu nedenle de bankaların ağırlıklı çoğunluğu 2017 yılında UFRS 9 standardına geçişi kabul ettiler.

Bizde UFRS 9 olarak bilinen bu karşılık standardının, uluslararası bankacılık sistemindeki adı IFRS 9.

 

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