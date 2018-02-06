ABD çalkantısından piyasanın korkusu ne?

Erdal SAĞLAM
  • Ekonomi yazarı
Küresel piyasalar ABD verileriyle birdenbire karıştı ama iç piyasalar nispeten bu kargaşadan az etkilenmiş görülüyor. Ocak ayı enflasyon rakamlarının olumlu gelmesinin iç piyasaların az etkilenmesinde rolü büyük oldu.

Kargaşanın ana nedeni ABD’deki istihdam verileri üzerine enflasyonun artışa geçeceği beklentisi. Kabaca bakıldığında; ABD’de enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıkmaya başlarsa FED’in beklenen 3 faiz artışı sayısını artırması, ya da 0.25 yerine daha yüksek oranlı artırımlar yapma ihtimali konuşulmaya başladı. Bu arada ABD tahvillerindeki orantısız yükseklik de gündeme gelip tartışılmaya ve bir düzeltme beklenmeye başladı.

Bu gerekçelerle hafta başından bu yana küresel piyasalar karışmış durumda. Özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Dün itibariyle doların değer artışı biraz törpülenmiş gözüküyor ama yine de faiz artırımları konusunda eski beklentilerin kırılmaya başladığı da açık.

TL ise bu dalgadan en az etkilenen ulusal para birimlerinden biri oldu. Hisse senetlerinde düşüş eğiliminin ise bu gelişmelerle birlikte sürmesinden endişe ediliyor.

Piyasa oyuncuları şimdilik az etkilense bile, ileride küresel gelişmelerin TL’nin değer kaybını artıracağından endişe ediyorlar. Türkiye’ye ilişkin risk algısının görece yüksek seyredeceği bir sürecin geleceği beklentisi, bu tedirginliğin artmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcıların olası olumsuz haberler ya da doların küresel değerlenme hareketinin devam etmesi halinde, TL’deki yüklü pozisyonlarına kapatma eğilimine girebileceği konuşulmaya başladı. Bunun da TL’nin değer kaybında önemli rol oynamasından korkuluyor.

Bu nedenle piyasa oyuncuları, daha aşağıya da gelebileceğini belirtirlerken,  artık dolarda 3.75’lerin taban olarak kabul edilebileceği yorumları yapmaya başladılar.

Özetle; bu yılın da FED’in faizde yumuşak tavrını sürdüreceği beklentisiyle, gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu geçmesi, sıkıntıların önümüzdeki yıllara uzayacağı beklentisi vardı. Şimdi bu beklenti yani kaçınılmaz hareket öne çekilmeye başladı diyebiliriz. Yeni beklentiler gerçek olursa tüm gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye ve TL de, kaçınılmaz olarak, bundan olumsuz etkilenecektir.

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