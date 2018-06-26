Yanıtlar Bu Seçimde Saklı

26.06.2018
Eral KARAYAZICI
Sonucu merakla beklenen seçimler geride kaldı ve Türkiye bu kritik virajı herhangi bir kargaşa veya tıkanıklığa sahne olmadan dönmeyi başardı.

Bu nokta piyasa için de ekonomi için de önemliydi.

2015 benzeri veya ötesi bir kilitlenme yorgun düşen Türkiye ekonomisinin sendelemesine sebep olurdu.

O zaman düğün bayram mı ?

Kesinlikle değil.

Zaten seçim sonrası ilk iki işlem gününde piyasa fiyatlamalarına bakarsanız aşılması gereken yeni engeller olduğu çok açık.

Bu engel yabancı kuşatması veya operasyonu değil.

Öyle olsa Mayısta Türkiye’nin 300 baz puan faiz artırımı yaptığı gün doları birileri beş liraya çeker, toplum moral olarak dibe vururdu.

Yabancı ekmeğinin peşinde.

İnanırsa yatırım yapıyor, beğenmiyor güven duymuyorsa eldekileri satıyor.

Beğendiği yere gitsin o zaman deme lüksümüz de yok.

Gerek özel sektöre gerek kamuya borç verdikleri kaynaklar da onlar adına birer yatırım.

Yüksek cari açık ve var olan dış borç bizim adımıza bu ticaretin sürmesini zorunlu kılıyor.

Dün borsa güne yüzde 4 yukarıda başlayıp günü yüzde 2 kayıp ile noktaladı.

Döviz kurları önce düştüyse de kapanışta geçen haftaki seviyeye geri döndü.

En ağır tahribat ise tahvil piyasamızda gerçekleşti.

10 yıl vadeli tahvil faizimiz iki günde 100 baz yükseldi.

YABANCI NEDEN ENDİŞE EDİYOR ?

Ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağını ve nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağını merak ediyor resesyona neden olabilecek politikalardan endişe duyuyorlar.

İhtiyaç Türkiye’nin ileride hızlı büyümeye devam edebilmesi için kısa vadede durgunluğu göze alması

Ne oluyor hızlı büyüyünce ?

Bir kere büyüme kamu desteği ile gerçekleştiği için devamlılığını sağlamak güç.

Bir nevi hormon ilacı gibi. Zorunlu haller dışında uygulanması sakıncalı.

Ama Avrupa ve ABD de yaptı biz neden yapmayalım diye itiraz edenler olabilir.

İki yıldır biz de uyguluyoruz. Devam edersek ekonomi bağışıklık kazanır.

Bağışıklık kazanırsa ilacın etkinliği ortadan kalkar.

İkincisi yükselen cari açığı düşüremeyiz.

Güven tamirini sağlamadan yabancı sermaye girişini kuvvetlendirmeden cari açığın yükselmesini göze alırsak kan deveranının sekteye uğraması riski ile karşılaşırız.

Başka bir deyişle gaza basalım dersek makul bir durgunluk yerine sert bir resesyon ile karşılaşabilir dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olabiliriz.

Önce kan değerlerimizi düzeltmeli sonra koşmalı yani hızlı büyümeliyiz.

NE OLACAK ?

Ben çok kısa bir süre içinde Ankara’nın bu gereksinimleri karşılayacak bir ekonomi politikasını açıklaması ve kaptan köşkü için de bilinen & güven veren bir sürücüyü ( kuşkusuz ilk akla gelen isim Sayın Mehmet Şimşek ) tercih etmesi olasılığını yüksek buluyorum.

Kronikleşen güven kaybının bir çırpıda giderilmesi elbette mümkün değil.

Ancak bu değerli ve etki gösterecek bir başlangıç olur.

Doğru adımla başlayan bir dansta hedefe ulaşmak daha kolay.

Sizlerin haklı olarak cevap aradığınız ve bu köşede fikir görmek istediğiniz dolar borsa ne olur faizler daha da yükselir mi sorusunun yanıtı bu seçimde saklı.

Süreç öngördüğüm şekilde gelişirse borsa rotayı hızla 107.000 – 110.000 bandına çevirir.

Tahvil faizleri ve döviz kurları düşer.

Ekonomi 3-4 çeyrek düşük oranlı bir büyüme ile de olsa yoluna devam eder.

Yok Türkiye zor yolu seçer ve önceliği büyümeyi hızlandıracak maliye politikalarına ve gevşek para politikasına verirse var olan kaygılar pekişebilir ve piyasa bardağın boş tarafını fiyatlamayı sürdürebilir.

Bu yönde bir fiyatlama özel sektörün vadesi dolan dış borçlarını çevirirken zorlanmasına sebep olur.

Olasılığını son derece düşük bulduğum bu senaryoda borsada 80.000 ve dolarda 5,25 riski masaya gelir.

PUSULA – ABONELİK

Pusula Bigpara’da yayınlandığında haberdar olmak ve ücretsiz olarak tüm posta pusula gönderilerine yayınlandığı anda ulaşmak için abone olabilirsiniz http://pusulaninotesi.com/posta-pusula/

TümüEral KARAYAZICI - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.227 Değişim: 0,28% Hacim : 7.250 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.487 28.06.2018 Yüksek 96.993
Açılış: 95.807
4,5902 Değişim: 0,12%
Düşük 4,5845 29.06.2018 Yüksek 4,5957
Açılış: 4,5845
5,3101 Değişim: -0,02%
Düşük 5,3050 29.06.2018 Yüksek 5,3192
Açılış: 5,31115
184,20 Değişim: 0,09%
Düşük 184,02 29.06.2018 Yüksek 184,47
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.