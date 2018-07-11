Türkiye Kritik Eşikte

Sorun ne? Piyasa ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek’in veya muadili sayılacak bir aktörün olacağı görüşündeydi. Aynı beklenti benim için de geçerliydi.

Hazine ve Maliye’nin başına Berat Albayrak’ın getirilmesi sürpriz oldu.

Haftanın ilk yarısı küresel iklimden bağımsız olarak tamamen yurtiçine has bir seyre sahne oluyor.

Bu tablo içinden çıkılmaz bir girdabın başlangıcı değil.

Türkiye elbette ekonomi yönetiminde başarılı olma şansına sahip.

Ama zor bir yolun tercih edildiği de çok açık.

Kaldı ki mesele sadece ekonomi yönetimin başında kimin olduğu da değil.

Mehmet Şimşek veya muadili sayılacak bir bakan niyet okuma adına da yol gösterici bir simge olurdu.

Türkiye büyümek istiyor. Kalkınmak ve kuvvetlenmek.

Piyasa aktörleri bundan rahatsız olmaz. Aksine omuz verir.

Çünkü büyüyecek kuvvetlenecek bir ülkenin varlıkları değer kazanır.

Mesele yöntem.

Yıpranan fren ve lastik ( enflasyon & cari açık ) tamir edilmeden gaza basılırsa arabanın devrilmesinden endişe ediliyor.

İşte bu nedenle hem ekonomi programı hem de ilk uygulamalar son derece önemli ve belirleyici olacak.

Berat Albayrak Türkiye’nin yeni döneminde ekonominin kaptan köşkünde yer alacak.

Dün yaptığı açıklamada verdiği mesajlar pozitif.

Önceliğin enflasyonla mücadeleye verileceğini ifade etti.

Ancak piyasa bunu satın almadı. Fiyatlamada bir etkisi olmadı.

Bunu doğal karşılamak gerekir.

Yeni olanın kendisini kabul ettirmesi kredibilite kazanması zaman alır.

Himm o zaman tamam zaman içinde her şey yoluna mı girecek diyorsun derseniz;

Bunu bilmiyorum. Küresel iklimi öngörmek ve yaşanmadan sizlere aktarmak konusunda sicilim fena değilse de Türkiye özeline yönelik senaryolarda sıkça yanıldığım bir gerçek.

Sırf benim için değil. Samimiyetle yüreklilikle bu ringe çıkan her yerli veya yabancı için Türkiye geride kalan dört yılda büyük sürprizlere imza attı.

Gördüğümü kısaca özetleyim.

Türkiye’nin başarı olma şansı var.

Bu sanıldığı kadar da zor değil.

Ama neler olacağını yaşayarak hep birlikte göreceğiz.

İddialı değerlendirmeler için şartlar yeterince berrak değil.

Gerek program gerek ise ilk icraatlar fiyatlamalarda da yıpranan ekonominin nefes alıp alamayacağı hususunda da belirleyici olacak.

YURTİÇİ PİYASALAR

93 bin puan civarını yeniden test eden BIST 100 endeksinde bu bölgenin taban olması ve kasım ayına kadar olan kesitte hisse senedi fiyatlarının yükselmesi halen şansı olan bir senaryo.

Çok katlı bloklardan oluşan bir site düşünün. Benzerlerinde ev fiyatları 700 bin TL

Bu sitede de eskiden fiyatlar aynı seviyedeydi.

Kanalizasyon sorunları elektrik hizmetinde aksama çok sık su kesintisi vb nedenlerle bu sitede ev fiyatları 240 bin TL’ye düşüyor.

Sorunların azalacağı yönünde bir işaret oluşsa da alsak diyenler akbaba gibi izliyor olan biteni.

Dile kolay fiyatlar 360 bin olsa yüzde elli kar yazacaklar.

Ancak o sinyal bir türlü gelmiyor, geliyor denirken kesintiye uğruyor.

Sorunlara belirsizliklere yenileri ekleniyor.

Türk varlıklarının gelecekteki seyrine senaryo yazarken meseleye bu pencereden bakmak gerekiyor.

Sorunlar ( kısa vadede ) daha da büyür diyorsanız BIST 100 endeksi 82 bin civarını dolar 5,25’i bekleyebilirsiniz.

Kabine sürpriz oldu ama ekonomi programı ve ilk uygulamalar piyasa pozitif olacak diyorsanız ikinci yarıyıl içinde borsada 110 bin – 115 bin dolarda 4,40 civarını halen baz senaryo alabilirsiniz. Haftaya buluşmak dileği ile…

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