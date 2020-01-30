Şubat Ayında Piyasalar

Gerekçe kuşkusuz Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılma riski taşıyan korona virüsü.

Ben piyasaların bu konuyu bahane ettiği değerlendirmelerine katılmıyorum. Çin dünya ekonomisinde önemli bir aktör ve virüs Çin’de geçici de kalsa bir yavaşlamaya neden olacağa benziyor.

Çin’in yavaşlaması tüm dünyayı etkiler. Küreselleşme ile hemen her ekonomi kılcal damarlar ile birbirine bağlı.

Bu bakıma yaşanan satıcılı seyir haklı bir gerekçeye dayanıyor.

Piyasa aktörleri virüsün hangi hızla yayılacağı ve panzehrinin ne zaman hazır hale getirileceğini merak ediyor.

Belli ki bir süre daha bu iki soruya net yanıt bulunamayacak. Haber akışına duyarlılık sürecek.

Bu belirsizlik Şubat ayında borsa endekslerinde yukarı yönlü hareketleri engellemeye ve geri esnemelerin görece daha derin gerçekleşmesine neden olma riski taşıyor.

BIST ve Türk Lirası geçen hafta yurt dışında yaşanan satıcılı seyre dikkate değer bir direniş gösterdi.

Bu dayanıklılık ve pozitif ayrışmada en önemli etkenin petrol fiyatlarında yaşanan keskin geri çekilme olduğunu düşünüyorum.

Ancak bu hafta yurt içi piyasalarda dışarıdaki akıma adapte olmuş gözüküyor.

Ben Şubat parkurunda BIST adına 121.000 ve 123.000 seviyelerinin güçlü dirençler olarak öne çıkabileceğini Ocak ayının en yükseği olan 124.500 seviyesinin veya ötesinin test edilmesinin ise en erken Mart ayının konusu olabileceğini düşünüyorum.

Peki BIST hangi seviyeye kadar gerileyebilir derseniz hemen her teknik analistin öne çıkarttığı 117.500 civarının ay içinde test edilmesi ihtimalini yüksek buluyorum.

Büyüme yıllarında en yüksekten yüzde 5 oranında limitli geri çekilme geleneği ile uyumlu olan bu senaryo N noktası mıdır veya yeterince çekici bir fırsat mıdır derseniz kuşkuluyum.

Gerek dışsal gerek içsel faktör değişiklikleri ile yukarıdan aşağı yüzde beşe yakın bir geri esnemeyi aşan yüzde 10-12 mertebesinde bir değer kaybı ile BIST pekala 110.000 – 113.000 bandını da test edebilir.

Bu senaryo favori olmasa da dikkate değer bir şansla bence masadaki seçeneklerden biri ve gerçekleşmesi durumunda hisse senedi piyasası oldukça çekici hale gelecektir.

BIST 100 endeksinde risk bu düzey ile kısıtlı mı daha ötesinde bir geri çekilme yaşanamaz mı ?

Finansal piyasalarda her senaryonun şüphesiz gerçekleşme şansı vardır ancak ben senaryo analizlerimde 106.000 civarına bir savrulmayı eklemedim ve bunun yaşanması için majör faktör değişikliklerine ihtiyaç olacağı görüşündeyim.

Virüs dünya ekonomisinde ilk çeyrek üzerinde etkili olacağa benziyor. Ancak ben ikinci çeyrekten itibaren küresel ekonomide dikkate değer bir toparlanma yaşanacağını bunun da en azından yılın ilkyarısında borsa endekslerinde kalıcı düşüşleri engelleyeceğini düşünüyorum.

Bu nedenle gerek BIST özelinde gerek diğer ülke borsalarında yaşanabilecek geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görüyorum.

DÖVİZ CEPHESİ

Türk Lirası her ne kadar Ocak ayının ilk üç haftasında pozitif ayrışma kaydettiyse de bu hafta dış akımın etkisi altına girmiş görünüyor.

Ben bu yazıda Euro’da oluşan göreli ıskontoya dikkat çekmek istedim.

Dolar azalan risk alma iştahının bir sonucu olarak dünya genelinde değer kazandı. Bu hareketin bir yansımasını da EURUSD cephesinde gördük ve Aralık ayında 1,1277 olan parite bugün 1,10 seviyesine kadar geriledi.

Şubat ayı içinde biz bu cephede 1,09 – 1,0950 bandının test edildiğine şahit olabilir miyiz?

Pekala mümkün. Daha aşağı gelemez mi ? Hiçbir senaryo imkansız değildir ancak bence olasılığı düşük.

Bu nedenle ben Avrupa para biriminin döviz tabanlı varlıklar içinde dikkate değer iskonto kazandığını ve yılın ikinci çeyreğinde USD’den daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum.

Bir sonraki Pusulada buluşmak dileği ile...

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