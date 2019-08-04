Sterlin Ne Zaman Alınır?

USD ise FED’in faiz indirimini takiben dünya genelinde değer kazandı. Hafta bütününde ABD para biriminin dünya genelinde kaydettiği değer artışı yüzde 1,7 oldu.

Gelin görün ki dünyada değer kazanan USD ülkemizde geçen hafta yüzde 2 değer kaybetti. Daha doğru bir ifade ile Türk Lirası geçen hafta dünyada ABD para biriminden daha fazla yükseldi.

Sene başı referans alınırsa USD halen dünya genelinde yüzde 2 kadar primli. Ülkemizde 2019 getirisi yüzde 5’e düştü. Aradaki farkı da ülkemizde daha yüksek olan enflasyona mahsup edersek reel olarak USDTRL sene başındaki fiyatına geriledi.

Bugün Pusula’nın konusu ne Türk Lirası ne ABD Doları. Sterlin’i mercek altına alacağım.

Birleşik Krallık 24 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdiği referandumda ayrılık tercihinde bulunarak AB’den çıkmaya karar verdi.

Boşanmanın 29 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmesi gerekiyordu.

Ancak taraflar ayrılık sonrası ilişkiler üzerinde resmi bir anlaşma sağlayamayınca maç uzatmalara gitti.,

En önemli anlaşmazlık konusu İrlanda sınırı.

AB ve Birleşik Krallık 31 Ekim 2019 tarihinde yeni bir uzatma kararı almazlarsa resmen ayrılacaklar.

Bu ayrılık ekonomik bir işbirliği anlaşması içeren şekilde mi olacak yoksa üyeliğin yerine bir şey konamadan anlaşmasız bir biçimde mi gerçekleşecek henüz belli değil.

Ayrıntı ile sizi boğmayacağım. Bir deli kuyuya taş atar kırk akıllı çıkaramaz tadında bir karmaşa var ortada.

İşte bu belirsizlik Sterline değer kaybettiriyor.

1970 yılında 2,5 $ olan 1990–2015 boyunca USD karşısında ağırlıkla 1,5–2,0 bandında dalgalanan Sterlin anlaşmasız ayrılık riski ile 7 Ekim 2016 tarihinde 1,1965 seviyesine kadar gerilemişti.

Son üç yıl içinde en yüksek 1,4376 seviyesini test eden GBPUSD paritesi geçen haftayı 1,2160 düzeyinde tamamladı.

AB ile bir anlaşma üzerinde mutabakat sağlayan ancak parlamentodan onay alamayan Theresa May bayrağı bir anlaşma sağlayamazsak anlaşmasız biçimde de olsa Ekim sonunda AB’den çıkacağız diyen Boris Johnson’a devretti.

24 Temmuz 2019 tarihinde İngiltere Başbakanı olan Johnson önümüzdeki 4-5 haftayı AB yetkilileri ile sert pazarlıklara konu edecek.

3 Eylül tarihinde Birleşik Krallık parlamentosu iş başı yapacak.

Tartışmaların bu çatı altında da sürdüğüne şahit olacağız.

Filmin sonunda anlaşmalı bir ayrılık gerçekleşirse Sterlin güçlü bir ralli potansiyeline sahip.

Yok anlaşmasız bir ayrılık ile karşılaşırsak GBPUSD 1985 yılında test ettiği tarihin en düşük değeri olan 1,05 seviyesine savrulabilir.

Daha aşağı gelemez mi ? İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney anlaşmasız bir ayrılık senaryosunda paritenin 0,95 düzeyine kadar gerileyebileceğini ifade etmişti.

Finansal piyasalarda dibe tepeye sınır çizmek güç. Şunun altı bunun üstü imkansız demek rasyonel değil.

Bir tarafta anlaşmalı ayrılık senaryosu ki ben bu gerçekleşirse GBPUSD’nin hızla 1,43’e kadar yükselebileceği görüşündeyim öte yanda anlaşmasız ayrılık senaryosu ki bu senaryoda da 1,00 civarına kadar gerileme kimse için sürpriz olmaz.

Cari fiyattan aşağı ve yukarı yönlü marjlar birbirine yakın kabaca yüzde 17

Bu tabloda ilk yapılabilecek şey deli miyim neden Rus ruleti gibi bir işin içinde olayım diyerek tribüne geçip olacakları elde mısır kola izlemek.

İkinci bir strateji anlaşmasız bir ayrılık olursa düşene dost olur parite 1,00 civarına savrulursa bu noktada Sterlin’e yatırım yaparım demek.

Bu seçenek risksiz mi ? Elbette değil ama bana sorarsanız bir noktada da risk almak gerekir.Üçüncü strateji Ekim sonuna kadar olan süreç içinde anlaşmasız ayrılık riskinin yükseldiğine işaret eden haber akışı ve gelişmeler olursa ki bence olasılığı görece daha yüksek “bu filmin sonu mutlu olur” diyerek bir noktada Sterline yönelmek

Bu nokta neresi olabilir derseniz 1,1965 aşağı kırılacak olursa (bence mümkün) stop loss emirlerin vereceği ivme ile 1,16–1,18 bandı içinde bir değer pekala test edilebilir.

Açıkçası ben filmin mutlu son ile tamamlanmasına daha yüksek olasılık veriyor, süreç mutsuz sonla noktalansa dahi ayrılığı takiben iki tarafın gecikmeli de olsa ekonomik bir işbirliği anlaşmasına imza atacağını tahmin ediyorum.

Bu nedenle Sterlin yatırımına tahsis edilecek kapitalin ilk dilimini 1,16– 1,18 bandına savrulma gerçekleşirse devreye sokmak ikinci dilim için 1,05 yakınlarını beklemek dördüncü bir seçenek.

Her iki alım da gerçekleşirse maliyet 1,11 sadece ilk dilim gerçekleşirse 1,17 olur ki uzun vadede ( önümüzdeki 3-5 yıl) 1,60 civarına dahi yükselme şansı olduğunu düşündüğüm bu cepheye toplam 10-15 arası bir ağırlık ile yer vermek üzere ben de GPG adına süreci dikkatle izleyeceğim.

GBPUSD 1,20 altına gelmeden kalıcı ve uzun soluklu bir yükseliş yaşayamaz mı ?

Finansal piyasalarda her senaryonun her zaman için şansı vardır. Ya kaçarsa ya giderse korkusu ile bir yere varılamaz. Giderse gider rahatlığında olmak gerekir.

Sterlin siz alamadan büyük bir ralli yaparsa kimse size sitem etmez. Kısmet değilmiş dersiniz olur biter. Haftaya buluşmak dileği ile…

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