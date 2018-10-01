Ekim Sürpriz Yapabilir

Bu iki cephede yaşanandan daha değerli bir fiyatlama Türk tahvil piyasalarında gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranı ( Türk devlet tahvillerine kefalet veren finans kurumlarının talep ettiği dolar bazı senelik faiz ) yüzde 5,74’den yüzde 3,77’ye geriledi.

Hal böyle olunca da Türk bankalarının vadesi dolan dış borçları çevirmekte karşılaştıkları güçlükler görece azaldı. Bu oran altı ay önce yüzde 1,65 seviyesindeydi.

Eylül ayının olumlu bir seyre sahne olmasının bana sorarsanız iki nedeni var.

1- Türkiye’nin ihtiyaçlara uygun ve güven tamiri hedefleyen bir ekonomi politikasını tercih etmesi ( TCMB kararı & açıklanan yeni ekonomi programı )

2- Dış piyasalarda rüzgarın gelişen ülkeler lehine esmeye başlaması

Şimdi olmuşu bir kenara koyalım ve bu ay neler yaşanabilir sorusuna kafa yoralım.

EKİM AYINDA PİYASALAR

Geçen haftanın öne çıkan gündem maddesi İtalya oldu. Popülist hükümet yüksek bütçe açığı hedefleyen bir program açıkladı. Bu İtalya merkezli olarak Avrupa varlıklarına satış getirdi.

İtalya’nın açıkladığı 2019 bütçe açığı hedefi olan yüzde 2,4 Fransa’nın 2017 bütçe açığı olan yüzde 2,6’den daha yüksek değil. Dünyanın en büyük 23 ekonomisinin yarısının 2017 bütçe açığı bu oranın üzerinde.

Mesele yüzde yarım bir meselesi değil. Dünyanın en yüksek kamu borcuna sahip ülkesinin tercih ettiği yol & yöntem. Başka bir deyişle ayran & tahterevalli meselesi.

İtalya’da iktidar olan kadroyu küresel resesyon sırasında çok su yutmaya aday bulsam da bu aşamada daha derin piyasa etkisi yaratacaklarını sanmıyorum.

Piyasaların Ekim ajandası çok yoğun. Öncelikle bu hafta dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin en önemli öncü verileri öğreneceğiz. Bu set mutlaka hissedilir piyasa etkileri yaratacak.

Yurtiçine odaklanalım dersek ben senaryo analizimi & stratejimi Ekim ayını üç ayrı perdeye ayırarak oluşturdum.

İlk hafta yurtdışındaki seyrin etkisini daha fazla hissedeceğimiz ılımlı pozitif veya yatay bir fiyatlamaya sahne olacağa benziyor.

Çarşamba açıklanacak Eylül enflasyon oranı ve siz bu satırları okurken ( Pazartesi saat 10:00 ‘da ) açıklanmış olacak Eylül PMI verileri sonrası gerçekleşmelere bağlı refleks fiyatlamalara şahit olma ihtimalimiz yüksek.

Ancak her ikisinin de trend yaratacak etki göstereceğini sanmıyor neden olacakları fiyat değişimlerinin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.

Bu bakıma veriler sonrası yükselişleri satış geri esnemeleri alış fırsatı olarak okumak faydalı bir strateji olmaya aday görünüyor.

İkinci hafta ise 11 Ekim Perşembe günü açıklanacak Ağustos cari denge verisi ön plana çıkacak. Güven duyduğum ekonomistler bu veride Türkiye’nin cari fazla verebileceği görüşündeler.

Bu Türkiye’nin döviz ihtiyacının hızla azalacağına işaret edecek önemli bir faktör olarak okunacaktır.

Gerek arifesinde gerek açıklanmasından hemen sonra gerçekleşmeye yani verinin ne olduğuna bağlı olarak Türk varlıklarında slalomun pozitif ara dalgası ile karşılaşabiliriz.

Bununla birlikte Ekim ayının ikinci haftasının assolisti ABD’li rahip Brunson olacak.

12 Ekim Cuma günü duruşması var ve mahkemede alınacak karar finansal piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Brunson’un yurt dışına çıkış yasağının sürdüğü bir karar ( pekala mümkün ) Türk varlıklarının yerle bir olmasına sebep olmayacaksa da güçlü etkilerle karşılaşmamız şaşırtıcı olmaz.

İşte bu riskin varlığının ben Ekim ayının ikinci haftasında serbest kalırsa beklentisi ile hareket edenlerin karşısına bu riskten korunmak üzere defansif stratejilere yönelenleri çıkaracağını ve bu ihtiyatlı kesimin görece baskınlık kazanarak hafta bütününde karar öncesi perdede Türk varlıklarında limitli değer kayıplarına neden olabileceğini düşünüyorum.

Karar sonrası perdede ise karara bağlı olarak gerek borsa gerek Türk Lirasında yüzde onu bulabilecek değişimler yaşanabileceği görüşündeyim.

Bu nedenle de Eylül ayının yarattığı iyimser psikoloji ile pek çok analistin ekim ayına yönelik öne çıkarttığı ılımlı pozitif seyir senaryosunun ayın ilk haftası için haklı çıkma şansını yüksek bulsam da takip eden 3,5 haftalık periyodu sert hareketlere aday buluyorum.

BORSA İSTANBUL

Özetle yukarıda sıraladığım gerekçelerle Ekim ayının ilk haftasının ılımlı pozitif veya yatay ikinci haftasının ise dalga boyları yüksek yatay veya ölçülü negatif bir seyre sahne olabileceği görüşündeyim.

Kişisel stratejimi ikinci hafta içinde hisse senedi ağırlığımı görece azaltarak TR cari denge verisine kadar ( iki hafta boyunca ) düşüşlerde alıcı yükselişlerde satıcı olmak üzerine tasarladım.

Bu kuşkusuz maç öncesi hazırlık hali.

Maç sırasında haber akışına bağlı olarak daima taktik değişikliklerine açık olmak, hazırlığı hakkı ile yapıp belirlenen stratejiyi değiştirmeyi gerektiren her yeni bilgiyi dikkate alarak hareket esnekliğini korumak gerekiyor.

BIST’in Eylül performansı bazı yatırımcılarda burukluk yarattı. Tamam endeks gitti ama benim hisse senedim yerinde saydı diyenler var. İşin perde arkasına bakarsak bu normal.

BIST 100 endeksi geçen ay yüzde sekiz değer kazanırken endeksi oluşturan 100 şirketin 34’ü değer kaybetti. 26 şirketin değeri endeksten daha az arttı.

Çünkü yükseliş büyük ölçüde banka hisselerinin baskınlığında gerçekleşti.

Geçen ay BIST sanayi endeksi yüzde 2 değer kazanabilirken BIST banka endeksi yüzde 19 prim yaptı.

Bunu da doğal karşılamak gerekiyor. Türkiye özelinde riskler görece azaldıkça bunu kutlamak riskin merkez üssü olan cepheye yani bankacılık kesimine düşüyor.

Bu bankacılık dışı kesimin yükselişlere ileride de seyirci kalacağı anlamına gelmese de orta vadede yukarı yönlü potansiyelde ibre halen bankalar lehine gözüküyor.

Yukarıdaki tablonun sağ sütununa dikkatle bakınca BIST adına halen kat edilebilecek bir yol olduğu çok açık.

Dolar bazında bize benzeyen ülke borsaları bu sene ortalama yüzde sekiz değer kaybına sahne olurken bizim borsa endeksimiz geçen ay yaşanan sert yükselişe karşın halen sene başındaki değerinin yüzde 46 altında işlem görüyor.

Aradaki makasın yarısı kapansa BIST’in dolar bazında geçen ay kaydettiği yüzde 22 primin üzerine yüzde 33 ilave getiri sağlaması gerekir.

Ancak mesele zamanlama.

12 Ekim yurtiçi piyasalara doping yaratacak bir karara sahne olmazsa ben bu potansiyelin 2019 yılının ilk yarısının konusu olabileceğini, borsanın yılın son çeyreğini ise ağırlıkla yatay kabul edilebilecek bir dalgalanma parkuru içinde slalomlara sahne olarak geçirebileceği görüşündeyim.

Bu nedenle kısa vadeli performans arayanlar adına 12 Ekim öncesi perdede Eylül benzeri al tut yerine yüzde 2-3 getirileri hedefleyerek al-sat & sat-al tadında bol hamleli stratejiler daha rasyonel olacağa benziyor.

GPG EYLÜL PERFORMANSI

İki hafta önce sizlerle mevduata ve BES fonlarına alternatif olarak tasarlanan bir yatırım fonunun sorumluluğunu üstlendiğimi paylaşmıştım.

18 Eylül’de işlem görmeye başlayan ve tüm banka-yatırım kuruluşlarından satın alınabilen bu yatırım fonunda tüm varlıklara ( döviz hisse senedi altın tahvil vb ) belirli ağırlıklar ile yer verebiliyorum.

Amacım düşük risk alarak düzenli ve istikrarlı biçimde mevduatın üzerinde getiri sağlamak.

Aylık bazda % 60-70 getiri hedeflemiyorum. Bu nedenle GPG yatırımcıların hisse senedi portföyleri için bir alternatif değil.

Geçmiş performanslar geleceğe yönelik bir garanti belgesi içermese de uzun soluklu mücadelelere iyi başlamak önemlidir.

GPG Eylül ayını yüzde 31,5 getiri ile noktalayarak hem beni hem de benimle bu yola çıkmayı uygun bulanları mutlu etti. Neymiş bu GPG diyenler için aşağıdaki sayfayı hazırladım.

Haftaya buluşmak dileği ile…