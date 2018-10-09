Borsa Taban Oluşturuyor

Yukarıdan aşağı yüzde 30’u bulan bu sert düşüşü takiben borsa son beş haftalık perdede çift yönlü ve dalga boyu yüksek hareketlere sahne oluyor.

Eylül ayında yüzde 8 değer kazanarak 100,000 puana yükselen BIST 100 endeksi Ekim ayının ilk haftasında bu primin üçte ikisini geri vererek 95.000 puanın altına geriledi. Yeni haftaya ise talepli başlayarak 96.000 puanın üzerine attı.

Bu sert med-cezirlerden aslan payını bankalar alıyor. BIST Banka endeksi geride bıraktığımız iki aylık süreçte en düşük 92.025 en yüksek 118.217 puanı test etti. Dün günü 109.793 seviyesinde tamamladı.

Yukarıda her iki endeksin 2017 sonundan bugüne seyrini görüyorsunuz.

Tipolojik olarak ( özellikle de banka endeksinde ) düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini düşündüren çok sayıda emare var. Burada teknik detaylara girip sizi sıkmayacağım.

Teknik göstergeler bir yana yılın ilk dokuz aylık bölümünde yüzde 20 enflasyon yaşayan bir ülkede yıla 115.000 puan ile perde aralayan bir borsa endeksi için referans alınabilecek eş değer bugün 140.000 puan olmalı. Oysa BIST 100 sene başı referansına kıyasla yüzde 33 aşağıda.

Bankalara bakarsak durum daha vahim. BIST Banka endeksi 2018 yılına 171.000 puan seviyesinde başlamıştı. Enflasyon kadar zam yapsak referans değer bugün için 205.000 olur.

Banka endeksi bu değerin nerede ise yarısında.

Bu güçlü değer kaybının nedeni sır değil.

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci yarısında bir resesyona girmiş görünüyor. ( Resesyon bir ekonominin ard arda iki çeyrek küçülmesi yani negatif büyüme kaydetmesidir )

Resmi olarak biz bunu veriler gerçekleşmeleri takiben açıklandığı için 2019 başında öğreneceğiz.

Resesyon demek şirket karlarının azalması hatta bazı şirketlerde yok olması veya zarar etmesi demek.

Daha az kazanan veya kazanamayan şirketlerin de daha az para etmesi demek.

Borsada 2018 yılının ilk çeyreğinde yaşadığımız sert değer kaybının ana nedeni bu ve ekonomik durumla birlikte değerlendirildiğinde normal karşılamak gerekir.

Resesyonun en ağır faturası kredi ödemelerinde bazı şirketlerin zorlanması veya havlu atmasıdır.

Güncel haberlere bakarsanız bu konuda da çok sayıda örnek karşımıza çıkıyor.

Borsa buraya kadar olan tüm olumsuz gelişmeleri fiyatladı.

Bundan sonra borsa endeksinin izleyeceği rotayı resesyonun şiddeti, süresi ve neden olacağı tahribat belirleyecek.

Hükümet bankaların yükünün bir bölümünü almak sistematik bir tıkanıklığın önüne geçmek üzere hazırlık yapıyor. Muhtemelen yılsonuna kalmadan atılacak adımları öğreneceğiz.

Gerek bu hamle gerek diğer çalışmalar resesyonun süre şiddet ve tahrip kapasitesini yumuşatmayı amaçlıyor.

Dış konjonktürün destekleyici olması yani dünya ekonomisinde büyümenin sürmesi Türkiye adına bu zorlu süreçte en önemli avantaj.

Ya sonra ? Hiçbir resesyon sonsuza kadar sürmez.

Olağan şartlarda Türkiye ekonomisi 2019 ikinci yarısından itibaren ılımlı bir hızla da olsa yeniden büyüme fırsatı yakalayacaktır.

Borsa da bir noktada dünü & bugünü bir kenara bırakıp yarına yani ekonomide 2019 ikinci yarısında başlayacak büyümeye angaje olup öncesinde değer kazanarak bu pozitif beklentiyi fiyatlama potansiyeli taşıyor.

Ne zaman ?

Ben endeksin bir süre daha 90.000 – 105.000 gibi bir bant içinde dalgalanmayı sürdürebileceği en geç Aralık veya Ocak ayında ise yükseliş trendinin başlayabileceği görüşündeyim.

Yakın vadede piyasalar doping etkisi yaratabilecek bir haber akışı ile karşılaşılabilirse yükseliş trendinin daha erken başlaması da söz konusu olabilir.

Yukarı yönlü potansiyel nedir derseniz ben olağan şartlarda 2019 ilk yarısı içinde BIST 100 endeksinin 120.000 – 130.000 BIST Bankacılık endeksinin de 175.000 – 200.000 aralığına yükselme şansı olduğu görüşündeyim.

İçinizde nerede o eskiden kullandığın yürekli cümleler diyen okurlar olduğuna eminim.

Ne yazık ki eski berraklıkta öngörüler oluşturmakta zorlanıyorum.

Var olan ve ne yönde gelişeceğine iddialı senaryolar üretemediğim belirsizlikler bu aşamada daha güçlü bir tonlamaya engel oluyor.

Sonuç derseniz borsa önümüzdeki 6-9 aylık vadede güçlü getiri potansiyeline sahip görünüyor. Ancak bu görünüm bizlere mutlak bir garanti belgesi sunmuyor. Haftaya buluşmak dileği ile …

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