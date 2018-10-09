Borsa Taban Oluşturuyor

09.10.2018
Eral KARAYAZICI
2018 yılına talepli başlayan ve Ocak sonunda 120.894 puana tırmanan Borsa İstanbul takip eden yedi ay boyunca değer kaybederek Ağustos ayını bir ara 84.654 puanı da test edip 92.723 seviyesinde noktalamıştı.

Yukarıdan aşağı yüzde 30’u bulan bu sert düşüşü takiben borsa son beş haftalık perdede çift yönlü ve dalga boyu yüksek hareketlere sahne oluyor.

Eylül ayında yüzde 8 değer kazanarak 100,000 puana yükselen BIST 100 endeksi Ekim ayının ilk haftasında bu primin üçte ikisini geri vererek 95.000 puanın altına geriledi. Yeni haftaya ise talepli başlayarak 96.000 puanın üzerine attı.

Bu sert med-cezirlerden aslan payını bankalar alıyor. BIST Banka endeksi geride bıraktığımız iki aylık süreçte en düşük 92.025 en yüksek 118.217 puanı test etti. Dün günü 109.793 seviyesinde tamamladı.

Yukarıda her iki endeksin 2017 sonundan bugüne seyrini görüyorsunuz.

Tipolojik olarak ( özellikle de banka endeksinde ) düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini düşündüren çok sayıda emare var. Burada teknik detaylara girip sizi sıkmayacağım.

Teknik göstergeler bir yana yılın ilk dokuz aylık bölümünde yüzde 20 enflasyon yaşayan bir ülkede yıla 115.000 puan ile perde aralayan bir borsa endeksi için referans alınabilecek eş değer bugün 140.000 puan olmalı. Oysa BIST 100 sene başı referansına kıyasla yüzde 33 aşağıda.

Bankalara bakarsak durum daha vahim. BIST Banka endeksi 2018 yılına 171.000 puan seviyesinde başlamıştı. Enflasyon kadar zam yapsak referans değer bugün için 205.000 olur.

Banka endeksi bu değerin nerede ise yarısında.

Bu güçlü değer kaybının nedeni sır değil.

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci yarısında bir resesyona girmiş görünüyor. ( Resesyon bir ekonominin ard arda iki çeyrek küçülmesi yani negatif büyüme kaydetmesidir )

Resmi olarak biz bunu veriler gerçekleşmeleri takiben açıklandığı için 2019 başında öğreneceğiz.

Resesyon demek şirket karlarının azalması hatta bazı şirketlerde yok olması veya zarar etmesi demek.

Daha az kazanan veya kazanamayan şirketlerin de daha az para etmesi demek.

Borsada 2018 yılının ilk çeyreğinde yaşadığımız sert değer kaybının ana nedeni bu ve ekonomik durumla birlikte değerlendirildiğinde normal karşılamak gerekir.

Resesyonun en ağır faturası kredi ödemelerinde bazı şirketlerin zorlanması veya havlu atmasıdır.

Güncel haberlere bakarsanız bu konuda da çok sayıda örnek karşımıza çıkıyor.

Borsa buraya kadar olan tüm olumsuz gelişmeleri fiyatladı.

Bundan sonra borsa endeksinin izleyeceği rotayı resesyonun şiddeti, süresi ve neden olacağı tahribat belirleyecek.

Hükümet bankaların yükünün bir bölümünü almak sistematik bir tıkanıklığın önüne geçmek üzere hazırlık yapıyor. Muhtemelen yılsonuna kalmadan atılacak adımları öğreneceğiz.

Gerek bu hamle gerek diğer çalışmalar resesyonun süre şiddet ve tahrip kapasitesini yumuşatmayı amaçlıyor.

Dış konjonktürün destekleyici olması yani dünya ekonomisinde büyümenin sürmesi Türkiye adına bu zorlu süreçte en önemli avantaj.

Ya sonra ? Hiçbir resesyon sonsuza kadar sürmez.

Olağan şartlarda Türkiye ekonomisi 2019 ikinci yarısından itibaren ılımlı bir hızla da olsa yeniden büyüme fırsatı yakalayacaktır.

Borsa da bir noktada dünü & bugünü bir kenara bırakıp yarına yani ekonomide 2019 ikinci yarısında başlayacak büyümeye angaje olup öncesinde değer kazanarak bu pozitif beklentiyi fiyatlama potansiyeli taşıyor.

Ne zaman ?

Ben endeksin bir süre daha 90.000 – 105.000 gibi bir bant içinde dalgalanmayı sürdürebileceği en geç Aralık veya Ocak ayında ise yükseliş trendinin başlayabileceği görüşündeyim.

Yakın vadede piyasalar doping etkisi yaratabilecek bir haber akışı ile karşılaşılabilirse yükseliş trendinin daha erken başlaması da söz konusu olabilir.

Yukarı yönlü potansiyel nedir derseniz ben olağan şartlarda 2019 ilk yarısı içinde BIST 100 endeksinin 120.000 – 130.000 BIST Bankacılık endeksinin de 175.000 – 200.000 aralığına yükselme şansı olduğu görüşündeyim.

İçinizde nerede o eskiden kullandığın yürekli cümleler diyen okurlar olduğuna eminim.

Ne yazık ki eski berraklıkta öngörüler oluşturmakta zorlanıyorum.

Var olan ve ne yönde gelişeceğine iddialı senaryolar üretemediğim belirsizlikler bu aşamada daha güçlü bir tonlamaya engel oluyor.

Sonuç derseniz borsa önümüzdeki 6-9 aylık vadede güçlü getiri potansiyeline sahip görünüyor. Ancak bu görünüm bizlere mutlak bir garanti belgesi sunmuyor. Haftaya buluşmak dileği ile …

PUSULA – ABONELİK

Pusula Bigpara’da yayınlandığında haberdar olmak ve ücretsiz olarak tüm posta pusula gönderilerine yayınlandığı anda ulaşmak için abone olabilirsiniz http://pusulaninotesi.com/posta-pusula/

TümüEral KARAYAZICI - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.139 Değişim: -0,61% Hacim : 2.453 Mio.TL Son veri saati : 12:03
Düşük 95.867 10.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 97.070
6,1202 Değişim: 0,40%
Düşük 6,0798 10.10.2018 Yüksek 6,1320
Açılış: 6,09605
7,0349 Değişim: 0,27%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0499
Açılış: 7,016
233,57 Değişim: 0,03%
Düşük 232,69 10.10.2018 Yüksek 234,30
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.