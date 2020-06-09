Riskler sürerken borsalar ne durumda?

ABD-Çin, ABD’de protestolar, ekonomilerin normale dönme çabası nedeniyle kısıtlamaların gevşetilmesi, verilerin hala piyasaları tatmin etmemesi derken başlıklar uzayıp gider. Bunların yanına majör Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, ek teşvikler diye devam ederim. Hala sıkıntıların sürüyor olması bu anlamda piyasaları da tedirgin ediyor. Dolayısıyla güçlü alımların gelemediğini gözlemliyoruz.

Bu haftanın gündeminde ABD verilerinin yanında en önemlisi Fed’in faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün başlayacak, yarın sonlanacak olan bu karar için beklentiler herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak açıklamalar bence önemli olacaktır. Normalleşme adımları sürerken, son açıklanan mayıs ayı ABD istihdam verileri piyasada ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanmamı olacağına dair beklentileri de güçlendirmiş durumda. Piyasa yarınki açıklamalarda bunların cevabını aramak isteyecektir. Diğer yandan, Fed’den ek bir teşvik hamlesi gelir mi sorusu da açıklamalar içerisinde aranabilir.

Bunların karşısında küresel borsalarda normalleşme etkileri fiyatlara yansıyor. ABD başta olmak üzere borsaların genelinde olumlu rüzgarlar izlenirken yine de çok güçlü bir ralliden bahsedemiyoruz. Zaten yazımın üst kısmında da belirttiğim gibi riskler sürdüğü sürece bu ralliyi beklemek erken olabilir. Biraz daha zamanı var.

ABD S&P500 endeksi, 50 haftalık ortalamasının denk geldiği 3012 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Teknik görünümde bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyelini korumasını bekleyebilirim. Şubat ayında 3380-3390 bölgelerine kadar yükselen S&P için hala düşük seviyelerde olduğunu da ekleyelim. Ana resimde 3000 seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum. S&P’nin rolü oldukça önemli.

Borsa İstanbul 100 endeksi içinse 111 bin direncine doğru tepkiler görüldü ancak sonrasında yerini kar satışlarına bıraktığı görüldü. Endeks için genel resimde ortalamalarının üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü potansiyelinin devamı adına izleniyor. Teknikte olumlu yorumumu korumaya devam ediyorum. Destek noktası olarak 106 bin seviyesine doğru satışlar karşılandığı sürece satış baskısından bir süre daha söz etmem diye düşünmekteyim. ABD’de endekslerin görünümü de bu açıdan izlenmeli çünkü borsa üzerinde yansımasını izleyebiliriz.