Riskler sürerken borsalar ne durumda?

09.06.2020
Eda KARADAĞ
  • Eda KARADAĞ
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma Departmanı
Haziran ayının ikinci haftasında, piyasalarda genel görünüm sakin ve temkinli olduğunu düşünüyorum. Aslında konular hala aynı. Riskler ve belirsizlikler sürüyor. Bu tablo karşısında risk iştahı toparlanmaya çalışsa bile yine de çok güçlü olamadığını gözlemliyorum.

ABD-Çin, ABD’de protestolar, ekonomilerin normale dönme çabası nedeniyle kısıtlamaların gevşetilmesi, verilerin hala piyasaları tatmin etmemesi derken başlıklar uzayıp gider. Bunların yanına majör Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, ek teşvikler diye devam ederim. Hala sıkıntıların sürüyor olması bu anlamda piyasaları da tedirgin ediyor. Dolayısıyla güçlü alımların gelemediğini gözlemliyoruz.

Bu haftanın gündeminde ABD verilerinin yanında en önemlisi Fed’in faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün başlayacak, yarın sonlanacak olan bu karar için beklentiler herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak açıklamalar bence önemli olacaktır. Normalleşme adımları sürerken, son açıklanan mayıs ayı ABD istihdam verileri piyasada ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanmamı olacağına dair beklentileri de güçlendirmiş durumda. Piyasa yarınki açıklamalarda bunların cevabını aramak isteyecektir. Diğer yandan, Fed’den ek bir teşvik hamlesi gelir mi sorusu da açıklamalar içerisinde aranabilir.

Bunların karşısında küresel borsalarda normalleşme etkileri fiyatlara yansıyor. ABD başta olmak üzere borsaların genelinde olumlu rüzgarlar izlenirken yine de çok güçlü bir ralliden bahsedemiyoruz. Zaten yazımın üst kısmında da belirttiğim gibi riskler sürdüğü sürece bu ralliyi beklemek erken olabilir. Biraz daha zamanı var.

ABD S&P500 endeksi, 50 haftalık ortalamasının denk geldiği 3012 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Teknik görünümde bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyelini korumasını bekleyebilirim. Şubat ayında 3380-3390 bölgelerine kadar yükselen S&P için hala düşük seviyelerde olduğunu da ekleyelim. Ana resimde 3000 seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum. S&P’nin rolü oldukça önemli. 

Borsa İstanbul 100 endeksi içinse 111 bin direncine doğru tepkiler görüldü ancak sonrasında yerini kar satışlarına bıraktığı görüldü. Endeks için genel resimde ortalamalarının üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü potansiyelinin devamı adına izleniyor. Teknikte olumlu yorumumu korumaya devam ediyorum. Destek noktası olarak 106 bin seviyesine doğru satışlar karşılandığı sürece satış baskısından bir süre daha söz etmem diye düşünmekteyim. ABD’de endekslerin görünümü de bu açıdan izlenmeli çünkü borsa üzerinde yansımasını izleyebiliriz.  

 

TümüEda KARADAĞ - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.876 Değişim: 0,59% Hacim : 8.156 Mio.TL Son veri saati : 13:10
Düşük 109.392 10.06.2020 Yüksek 110.322
Açılış: 109.600
6,7926 Değişim: -0,06%
Düşük 6,7765 10.06.2020 Yüksek 6,8071
Açılış: 6,797
7,7145 Değişim: 0,06%
Düşük 7,6879 10.06.2020 Yüksek 7,7251
Açılış: 7,71
375,39 Değişim: 0,22%
Düşük 374,02 10.06.2020 Yüksek 375,82
Açılış: 374,58
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.