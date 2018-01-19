Piyasalarda neler oluyor?

Haftanın son işlem gününde ise bu risklerin bir nebze de olsa dağıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla, TL varlıklar haftanın son işlem gününe biraz daha iyimser başlamış durumda. Aynı zamanda, dün yılın ilk TCMB PPK toplantısı yapıldı ve Merkez, beklenildiği üzere faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Enflasyon vurgusunu daha şahin bir tonda yaptı ve bir süre daha sıkı duruşunu koruyacağını yineledi. Bu açıklamalar, TL üzerinde pozitif algılandı. Dış piyasada ise ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının, 16 Şubat tarihine kadar ABD Senatosundan geçip geçmeyeceği önemli olacaktır. Dolayısıyla, bu belirsizlik bir süre daha ABD Doları üzerinde baskı kurabilir.

Doların zayıf seyrinin, şu sıralarda gelişmekte olan ülke piyasalarını olumlu etkilediğini de söylemek mümkün. Kısacası, haftanın son işlem günü için iç piyasaya yönelik iyimser bir havanın olduğunu gözlemliyoruz. Veri takvimi açısından majör bir gündem bulunmazken, bugün yurtiçi piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin değerlendirme raporunun açıklanması bekleniyor. Son dönemde, Fitch’in Türkiye ekonomisine yönelik beklentileri oldukça güçlüydü. Eğer, ABD’deki dava ve Afrin ile ilgili gelişmeleri raporunda Türkiye için risk oluşturuyor benzerinde bir ifade kullanmazsa, Fitch’ten bugün olumlu bir rapor bekleyebiliriz. Bu durumda, gelecek hafta iç piyasanın açılışında pozitif fiyatlanabilir.

Bugün, dolar/TL kuru için beklentiler çok farklı değil. Yukarı yönde gitme isteğini koruyor ancak dış piyasada Doların zayıf seyri, dolar/TL'nin 3.80 seviyesinin üzerine yerleşmesini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, dolar/TL kurunu bugün için aşağıda 3.7655 ve yukarıda 3.8330 aralığında izlemeye devam edebiliriz. Jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde hafta başına nazaran daha az hissediliyor ancak TL'nin üzerinde hala baskının olduğunu söylemek mümkün. Bu tablo, bir süre daha TL'nin Dolar karşısında tam anlamıyla pozitif ayrışmasını zorlaştırabilir.

Ons altın, ABD'de geçici bütçe tasarısının onaylanması ve Doların güçlenmesini engellemesini fırsat bildiği için 1330 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Kıymetli metal için 1327 dolar bölgesini kritik destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam etmesi ons altının yükselme iştahı açısından önemli olacaktır. Doların bir süre daha güçlenmesini beklemezsek, ons altının 1330 dolar üzerinde seyrini korumasını bekleyebiliriz. Ancak, daha da güçlenmesi için 1342 dolar üzerine de yerleşmesi gerektiğini belirtmekte fayda var.

Euro/dolar paritesi ise Dolar karşısında kazançlarını genişletmeye devam ediyor. Parite için 1.24-1.26 bölge aralığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Teknik açıdan ele aldığımızda, aylık bazda baktığımız grafikte Euro/dolar için yukarıda 1.2570 ve aşağıda ise 1.1720 bölgeleri kırılma noktaları olarak takip edilebilir. Ancak, Euro/dolar için 1.25-1.26 bölgelerine doğru yükselme iştahı korunsa bile bu seviyelerde yorulup yükselemeyeceğini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Gelecek hafta Euro/dolar paritesi için en önemli gündem Avrupa Merkez Bankasının para politikası kurulu toplantısı olacaktır.