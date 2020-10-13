Piyasadaki dinamikler borsa üzerinde nasıl etkili?

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlığın sürmesi nedeniyle piyasalar kısa vadede teşvik paketinin hayata geçeceğine dair biraz endişeli. Ekim ayının ilk günlerinde, Covid19 testi pozitif çıkan Trump’ın doktorları, bu hafta Trump’a yaptıkları arka arkaya testler sonucunda negatif sonuç aldıklarını belirtmesi en azından sağlık durumuna dair tedirginliğin azalmasını destekledi.

ABD’de Başkanlık seçimlerine doğru zaman daralıyor ve anketlerde son dönemde Biden’ın da öne geçtiği ifade ediliyor. Normalde, 15 Ekim günü Trump ve Biden ikinci kez karşı karşıya gelecekti. Ancak Trump’ın sağlık durumu nedeniyle online münazara yapılmasına Biden sıcak bakarken, Trump reddetti. Bu nedenle, münazarayı organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu da ikinci tur münazara tarihini 22 Ekim olarak belirlemek zorunda kaldı. Kısacası, Trump hastalandığı dönem bile piyasaları yapmış olduğu açıklamalarla etkileyebiliyor.

Dışarıda, politik riskler, seçim belirsizliği ve aşı ile ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Dolayısıyla borsalarda risk iştahının çok güçlü olmadığını gözlemliyoruz. Bu sabah gelen bir habere göre Johnson & Johnson virüs aşısına dair çalışmaları geçici olarak durduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay, Oxford Üniversitesi tarafından da yapılan aşı çalışmaları geçici bir süre durdurulmuş, sonrasında yeniden devam etmişlerdi. Bu son haberinde buna paralel bir şekilde ilerlemesini bekliyorum. Denekler üzerinde beklenmedik tepkilerin görülmesi durumunda aşı konusunda çalışmalar geçici olarak askıya alınabiliyor.

Piyasalar, özellikle virüs konusunda hassas olduğu için anında bu haberlere tepki verebiliyorlar. ABD vadelileri bu nedenle hafif satıcılı seyrederken, Dolar küresel çapta toparlanmaya başladı. Dolardaki pozitif görünüm gelişmekte olan ülke para birimlerindeki seyri de bozmuş durumda. Yazıyı kaleme aldığı sırada, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif ve bu durum dolar/TL kuru üzerinde de baskı kuruyor. Ancak, son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan normalleşme adımlarının etkisi kurdaki volatiliteyi azaltmayı desteklemiş durumda, aynı zamanda Borsa tarafında da iştah biraz daha toparlanmaya başladı.

Son günlerde, Türkiye’nin 5 yıllık CDS (kredi iflas risk primi) rakamındaki düşüşün etkisi, yabancı yatırımcıya olan talebin artmasına neden olunca, bankacılık endeksindeki toparlanmanın da yanında Borsa İstanbul 100 endeksinin de yükselen bir trend içerisinde fiyatlandığını gözlemliyorum. Yurtiçi piyasalardaki normalleşme adımlarının etkisini son dönemde borsa üzerinde daha etkili hissetmeye başladık.

Üçüncü çeyrek finansalları açıklanmaya başlayacak ve son gelen sanayi üretimi verileri ışığında bu çeyreğin ikinci çeyrek dönemine göre daha iyimser beklendiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda, zaman zaman hisse bazlı hareketlerde görmemiz muhtemel. Borsa İstanbul için kısa vadede düşüşlerin sınırlı kalmasını ve yukarı yönde potansiyelini korumasını bekliyorum. 1180 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse kademeli bir şekilde yükselişini sürdürmek isteyebilir ve bu durumda 1190-1197 aralığına doğru bir hareket görebiliriz. Tabii bu dirençlere doğru hareketinde yorulmalar ve yerini kar satışlarına bırakması sürpriz olmamalı. Ancak ana resimde olası satışlar 1150 seviyesine kadar karşılandığı sürece yükselen trendini korumasını bekleyebiliriz.

Bankacılık endeksi için bu yıl oldukça zordu. Faiz oranlarındaki düşüşler, pandemi nedeniyle dünyanın durma noktasına gelmesi derken bankacılık endeksinde de satışlar derinleşti. Ağustos ayından bu yana toparlanma çabasını sürdüren bankacılık endeksinin teknik görünümde olumlu olduğunu gözlemliyorum. Eylül son haftası aşamadığı 1180 direncini izleyebiliriz. Bu direnç alanının kırılması durumunda kazançların biraz daha genişlemesi muhtemel olabilir. Olası geri çekilmelerde, 1148-1135 destek alanı izlenebilir. Bu destek alanının altına geçilmediği sürece kısa vadede ciddi bir satış baskısından bahsetmeyebiliriz.