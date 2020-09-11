Petrolde dip seviyelerin sonuna mı geldik?

Kafaların karıştığı bu dönemde, bu fiyatlardaki sert satışların nedenlerine baktığımız zaman ABD borsalarındaki düşüş, Asya ekonomilerinde talebin yavaşlamaya başlaması, ABD’de otomobil kullanma sezonunun bitmesi ve Suudi Arabistan ile Abu Dhabi’den petrol satışları için fiyatları düşürmeleri olarak sıralamak mümkün. Bu gelişmelerin yanında son dönemde virüsteki artış hızını da eklesek yanlış olmaz. Kısacası haberlerin etkisi petrol üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu hafta, API ve DOE tarafından açıklanan petrol stoklarındaki artışta küresel talebin toparlanmasına dair endişeleri artırınca petroldeki satışların derinleşmesini tetikledi.

Petrolde ciddi anlamda talep endişesi görülüyor. Bu durum bir süre daha devam edebileceği için petrol fiyatlarında kısa süreli güçlü bir toparlanma oluşmayabilir. ABD ile Çin arasındaki belirsizliği de unutmamak gerek. Kasım ayı seçimlerine yaklaştıkça Trump’ın karşısında Biden olması ve bu durumdan rahatsızlık duyması nedeniyle Çin’e yönelik dilini agresifleştirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda, ABD ile Çin arasında daha iyimser bir algı varken Trump’ın tekrardan okları Çin’e doğrultması kafaları karıştırmış durumda. Dolayısıyla bu tablo karşısında piyasalar her iki ülke arasındaki tansiyonun tam olarak ne zaman son bulacağını kestiremediği için petrol üzerinde de baskı oluşturduğunu düşünüyorum.

OPEC cephesinde ise pandemi döneminde nisan ayından bu yana günlük arzı yaklaşık 10 milyon varil azaltmaya gittiklerinden bu yana buna Irak ve Nijerya dışında hemen hemen her ülkenin uyuyor olması en azından onlar arasında bir kaos olmadığını gösteriyor. Sonuçta OPEC piyasaları dengelemek istiyor ve bu düşük petrol fiyatları onları da tatmin etmiyor. Ancak kısa soluklu bir toparlanma olması için öncelikle virüs korkusunun bitmesi ardından ülke ekonomilerinin toparlanmaya başlaması gerekiyor ki enerji fiyatlarında da bir güçlenme oluşabilsin.

Havacılık sektöründen gelen açıklamalara bakıldığında, özellikle dünyanın durma noktasına geldiği nisan-mayıs döneminde dünya genelinde uçuşların askıya alınması jet yakıt konusunda talebi düşürdü ve sektör 2024 yılına kadar ancak toparlanabileceklerinin sinyalini verdikleri için bu durumda petrol için olumsuz yorumlanıyor. Piyasada daha yüksek petrol fiyatına ihtiyaç bulunuyor, ancak bunun için daha zaman olduğunu düşünüyorum.

ABD Başkanlık seçimlerine doğru adım adım yaklaşırken, ABD borsalarında dalgalı seyirler sürebilir ve bu durumda petrolün istikrarlı bir şekilde yukarı yönde hareket etme isteğini zorlaştırabilir. Şimdilik kısa sürede, petrol fiyatları için çok olumlu değilim. Kısa vadede tepkiler gelebilir, ancak ciddi bir güçlenme için yukarıda saydığım birçok riskin ortadan kalkması gerekiyor. Onlar kalkmadığı sürece bu durum biraz zor gibi duruyor.