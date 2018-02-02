Gram altın yüzleri güldürdü

Türkiye tarafında Afrin ile ilgili gelişmeler piyasaların gündemine düşmüş olmasına karşın TL varlıklar üzerinde sınırlı bir etkisi izlendi ve sonrası TL, dolar karşısındaki kayıplarını toparlamaya başladı. Bu gelişmeler olurken, yatırımcıların ocak ayında en çok yüzünü güldüren ise “Gram Altın” oldu.

Yeni yıla, 158 TL seviyelerinden başlayan gram altın, ay içerisinde 165 TL’ye kadar tırmandı. Ons altın ve Dolar/TL’nin performanslarının ocak ayında yine gram altını beslediğini söyleyebilirim. Ocak ayında, güçlü bir dolar yoktu ancak Afrin ile ilgili gelişmeler TL varlıklar açısından negatif fiyatlanınca Dolar/TL’nin kısa süreli 3.85 seviyesine doğru zıplamasını tetikledi. Ons altın ise zayıf dolardan fırsat bildi ve 1365 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeler ışığında gram altında yükselmeye başladı.

Şubat ayı içerisinde de, gram altının yükselme iştahı olacağını düşünmekteyim. ABD doları, bu ay ABD’de bütçe görüşmeleri nedeniyle hareketli bir süreç geçirebilir. Ancak, ABD’de bütçe tasarısı onaylansa ve sonuna gelinse bile doların çok kuvvetlenmesini beklemiyorum. Dolar güçlenmekte zorlanırsa bu durum ons altının yukarı yönde hareketi açısından önemli olabilir. TL varlıklarda ise olağanüstü bir gelişme olmadıkça Dolar/TL kurunun 3.75-3.80 aralığında dalgalanmasını bekliyorum. Bu tablo ışığında, gram altın için 162 TL seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orta vadede 160 – 162 TL aralığını gram altın yatırımcıları alım stratejilerinde değerlendirebilirler. Fakat 162 TL altı kapanışların sınırlı kalmasını göz önüne aldığımızda yeniden yukarı yönlü eğilimin korunacağını söyleyebiliriz. Yukarıda ise 164.10 TL seviyesi teknik olarak kritik bir dirence işaret ediyor. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin kalıcı olması halinde yatırımcılar alımdan ziyade bu bölgeyi kar realizasyonlarında düşünebilir.

Ons altın dolara bağlı olarak hareketini sürdürecektir. Dolar temkinli seyrini koruduğu müddetçe ons altında yukarı yönde tepki vermeye devam edebilir. Ancak, ons altın ocak ayında 1365 dolar bölgesini aşmakta zorlandığı için yükselişinde frene bastı. Dolayısıyla güç kazanabilmesi açısından 1365 dolar seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekecektir. Bunu başaramaması, ons altının bir süre yatay seyrine neden olabilir. Geri çekilmeler içinse 1327 dolar bölgesinin destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ancak, genel tabloda, ons altında da 1327 dolar altı güçlü kapanışlar bir süre daha beklenmeyebilir. Bu nedenle 1327 dolar – 1365 dolar aralığını bir süre daha konuşmaya devam edebiliriz.