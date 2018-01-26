Euro'ya Draghi desteği

Yılbaşından bu yana, EUR/USD’nin 1.23 seviyesini aşmasını bekledik ve ısrarla bu beklentimizi koruduk. Yorumumuzu korumamıza destek olanlar ise EUR/USD’nin teknik göstergeleri ve ABD Dolarındaki temkinli seyriydi. Bir süredir beklediğimiz bu harekete ise bu haftaki gelişmeler daha da destek oldu.

Peki neler oldu da biz EUR/USD’nin yükselişini korumasını beklemeye devam ediyoruz?

• Bu hafta, İsviçre’nin Davos kentinde 48. Dünya Ekonomik Forumu gerçekleştiriliyor ve bu forumda, ABD Hazine Bakanı S. Mnuchin konuşmasında, ABD Dolarındaki düşüşten rahatsız olmadığını hatta bu durumun dış ticaret üzerinde için olumlu bir yansımasının olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, zayıf Dolarında ABD ekonomisini destekleyeceğini de konuşmasında yer verdi.

Küresel piyasalarda güçlenmekte zorlanan ABD Doları ise bu açıklamaların ardından daha da değer kaybetti ve Dolar endeksi 2014 yılından bu yana görmediği en düşük seviyelerini test etti. 24 Ocak günü Dolar endeksi, 90 puanlardan açılış yapmasına rağmen o günü 89.20 puanlarda kapadı. Dolar endeksinin bu tepkisi sürdü ve endeks şu sıralarda 88.40 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksinin, bu tepkisinde bir diğer unsurda Euro’nun güçlenmesi oldu. Bunda da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi büyük rol oynadı.

• 25 Ocak Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantısında, piyasa faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyordu ancak merakla ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasına odaklandı. Draghi ne söyleyecekti ve piyasalar nasıl yorumlayacaktı?

Draghi için şu söylenebilir. Bundan önceki konuşmalarında ekonomi için aşağı yönlü risklerin olduğunu söylerken dünkü konuşmasında risklerin dengelendiğini söyledi. Kurumların desteğe ihtiyacı olmayabileceğini ifade etti. Faiz artırımına hiç değinmezken dün çok azda olsa faiz artırım şansı olduğunu bildirdi. Nominal ücret artışlarının gelecekteki enflasyon artışı için ikna edici olduğunu söyledi. Enflasyon hedefine yönelik taahhütlerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söylemesi ise not edilmeli. Uzun zaman sonra Draghi enflasyon konusunda küçükte olsa umutlu görünüyor. Ancak en somut görünen büyümeye yönelik daha güçlü mesajlar vermiş olması. Bir önceki konuşmalarına kıyasla daha güçlü ve şahin olduğunu söylemek mümkün.

Draghi’nin açıklamaları, EUR/USD’nin yükselişine hız kazandırarak, pariteyi 17 Aralık 2014 tarihinden sonra görmüş olduğu en yüksek seviyesi olan 1.2535’e kadar destekledi.

EUR/USD hız kazandı derken ABD Başkanı D. Trump açıklamaları paritenin frene basmasına neden oldu.

ABD Başkanı D. Trump, Başkanlık koltuğunu devralalı dolu dolu bir yıl oldu. Bu bir yıl içerisindeki karnesine hiç girmiyorum çünkü piyasaları oldukça yordu. En başından beri de güçlü Dolar değil zayıf Doları destekleyen bir Başkan olduğunu sanıyorduk ta ki düne kadar.

Davos Zirvesi’ndeki konuşmasında, bu haftaki ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in açıklamalarının yanlış yorumlandığını ve ABD Dolarının güçlenmeyi sürdüreceğini hatta kendisinin “güçlü bir Dolar görmek istediğini” ifade etti. Bu açıklaması, piyasada Doların Mnuchin nedeniyle kaybettiklerini sınırlı da olsa toplamasını sağladı. Ancak, etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebilirim çünkü sabah saatlerinden bu yana fiyatlamalar normale dönmeye başladı.

Kendi görüşüme değinecek olursak, Trump bu hafta Mnuchin’i biraz kıskanmış gözüküyor. Mnuchin’in piyasaları hareketlendirmesini görmemezlikten gelmeyerek kısa da olsa çalkalamak istediğini düşünüyorum.

Ancak, Trump’ın beklediği “Güçlü Dolar” için hala zamanın olduğunu öngörmekteyim.

Gelecek hafta, 31 Ocak günü Fed yılın ilk toplantısını yapacak ancak Fed’den bir beklentimiz yok. Mevcut komitenin son toplantısı malum şubat ayında komite değişiyor. Mevcut komitedeki, guvernör Jerome Powell ise koltuk değiştirip Başkanlığa geçiyor. Hala, komitede 4 koltuk boş ve bu koltuklara bakalım Trump kimleri oturtacak bu da ayrı bir soru işareti olarak karşımıza çıkmakta. Güçlü Dolar isteyen bir Trump varsa ciddi anlamda belki bu 4 koltuğun sahiplerini ona göre belirlemek isteyebilir. Dolayısıyla, Fed’i konuşacağımız günlere adım adım ilerliyoruz ama hala piyasada güçlü Dolar yok.

Gelecek hafta, ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bir önceki ay 148 bin kişi olarak gelmişti. Bu ayki beklenti ise 188 bin kişi olarak karşımıza çıkmakta. Ancak, bu verinin de etkisinin Dolar üzerinde sınırlı kalacağını bekliyorum. Ve bu veri sonrası bile hala piyasalarda güçlü Dolar algısının oluşmasını öngörmüyorum.

2018 yılında ABD Dolarını konuşmaya devam edeceğiz ancak beklediğimiz “Güçlü Dolar” için şubat ayını da pas geçelim. Pas geçelim derken şunu da belirtsem iyi olacak. Doların sürekli zayıf kalması değil beklentim sadece “çok çok güçlü bir Dolar” için daha zamanın olduğu görüşündeyim. Mutlaka, “Fed – Trump veya ABD verileri” kaynaklı zaman zaman ABD Dolarının güçlenmesini gözlemleyebiliriz ancak bunun etkisi sınırlı kalacaktır.

Yukarıda saydığım koşullar altında, bir süre daha EUR/USD paritesinin yükselecek bir alanı bulunuyor. Bunu teknik alanda da görebiliyoruz. Grafiklerde, “günlük-haftalık-yıllık” bazda ele aldığımda, teknik göstergelerde RSI ve MACD pozitif tarafta ve paritenin yükseleceğini destekliyorlar. Piyasanın genelinde de, EUR/USD paritesi için beklentiler 1.26 seviyesine doğru tepki vermesi yönünde. Ancak, buradaki olay şu, her ne kadar “güçlü Dolar” algısını bir süre daha konuşmayabiliriz görüşümü korusam bile EUR/USD’nin de 1.26 seviyelerinin üzerine yerleşebileceğini öngörmediğimi söyleyebilirim.

EUR/USD için 1.25-1.26 bölgelerini yorulabileceği yerler olarak görmekteyim. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde paritenin bu seviyelere doğru tepkisi izlense bile çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Hatta, bu seviyelerden olası kar satışlarına karşı da dikkatli olunmasında yarar var.

EUR/USD paritesi için beklentim işlemlerin daha yoğun bir şekilde 1.22-1.25 aralığında olması yönünde. Aralığı geniş tutmak istersem, 1.20-1.25 yapabilirim ama 1.20’ler artık satış sinyalleri olarak yorumlanacağı için bu beklentinin daha zamanı var. Dolayısıyla, paritenin yükselebilecek alanı olsa bile şimdiden kendimizi yatay bir tabloya alıştırmakta yarar var.