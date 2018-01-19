Ons altın haftayı 1330 dolar üzerinde tamamlayabilir mi?

2017 yılının aralık ayı ortasından sonra yükseliş ivmesiyle yukarı yönlü hareket başlatan ons altın yıla da iyi seviyelerden giriş yaptı. Bu seyrinde dolardaki negatif görünümün yanı sıra, yatırımcılardaki altın iştahının da kuvvetli olmasının etkili olduğu söylenebilir.

Öyle ki, COMEX vadeli işlem piyasasında altının fiziki talebi 31 Aralık 2016 tarihindeki görülen seviyelere ulaşmış durumda. Son bir yıl içerisinde talep tarafının bu canlılıkta olduğu izlenmemişti. Bu seviyelerden geri dönüş izlememize karşın ons altında halen daha temkinli seyirlerin devam ettiğini söylemekte fayda var.

Yeni haftaya 1336 dolar seviyesinde başlayan ons altın 1342 dolar üzerindeki hamlelerinde oldukça zayıf kaldı. Hafta içerisinde yatırımcıların yeni bir neden arayışı doların kayıplarının toparlamasına bir miktar yardımcı olurken, ons altın bu durumdan negatif fiyatlandı. Kısa sürede bu kayıplarını da geri alan ons altın haftanın son işlem gününde 1327 dolar seviyesi üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Ons altının bu seyrinde ya da gelecek haftaya nasıl başlayabileceği sorularına öncelikle iki gelişme sunulabilir. Birincisi ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe tasarısının Senatodan yarın akşam 23:59’a kadar geçip geçmeyeceği ons altın açısından önemli olacaktır. Çünkü tasarının Senatodan onay almaması hükümetin kapanmasına neden olabilir ya da onayın alınması halinde hükümetin kapanma durumunu 16 Şubat tarihine kadar ötelemiş oluruz.

İyi ihtimalde ons altında 1327 dolar seviyesi aşağıda önemli olabileceği gibi, hükümetin kapanma senaryosunda 1342 dolar direncine dikkat edilmesini gerektiğini belirtelim. İkinci olarak Pazar günü Almanya’da koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik SPD parti düzenleyeceği kongrede partisini ikna turuna çıkıyor. Şayet parti lideri Schulz partisini ikna edebilirse Almanya’da hükümet 24 Eylül seçimi sonrasında kurulmuş olacak. Aksi bir durum Almanya için yeni seçim kapısını aralayabilir. Bu durum hafta sonu yapılacağından ötürü ons altında pazartesi açılışında sert bir fiyat hareketi izlenmese bile olası bir seçim ihtimali kıymetli metal üzerinde güvenli liman talebini çalıştırabilir.

Ons altının durumu bu şekildeyken gram altın tarafında neler yaşanıyor sorusuna şu şekilde yanıt verelim. Ons altında başlayan yukarı yönlü hareketin, Dolar/TL tarafında farklı sebeplerden ötürü yaşanmış olması gram altının 165 TL seviyesine doğru gitmesini destekledi. 160 – 165 TL aralığında bir fiyat hareketi izleyen gram altında 160 – 162 TL bölgesinin alım yönlü stratejilerde orta vadeli uygun olabileceğini düşünüyoruz. 165 TL seviyeler üzerinde bir görünümü konuşmak için her iki enstrümanda da yukarı yönlü hamlelerin oluşmasına ihtiyaç olabilir. Kısa vadeli görünümde Dolar/TL kanadında 3.8330 üzerinde seyirler oluşmadığı müddetçe gram altın 165 TL üzerinde yeni rekor denemeleri test etmeyebilir.