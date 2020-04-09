Olumsuz senaryolara karşın, piyasalar iyimserliği fiyatlıyor

Corona virüs salgının, Çin’de başlayıp tüm Dünyaya yayılması ile birlikte, global çapta önlemler alındı. Para ve mali politikalar anlamında ülkeler ve Merkez Bankaları ivedilikle aksiyonlar alırken, virüsün nereye varacağının ya da ne kadar süreceğinin belirsizliği bol likidite döneminin fiyatlamalardaki etkilerinin kısa vadeli kalmasına neden olduğunu gördük.

Son iki haftadır küresel endekslerde izlediğimiz tabloda ise, artık virüsün ekonomi üzerinde maksimum düzeydeki negatif etkisi, resesyon ihtimali, verilerin olumsuzluğu gibi gelişmelerin fiyatlamasının yapıldığı ve artık iyimserliğin fiyatlanma çabasında olduğunu görüyoruz. Çin’de vaka sayılarındaki azalma ve normal hayata dönüşe sinyal olan bazı sınırlamaların kaldırılması, Avrupa’da yüksek vaka sayısına karşın günden güne azalan veriler en azından şu anda yatırımcılara dip noktasının görüldüğü izlenimini vermekte. Peki, gerçekten piyasada bir “V” durumu var mı, yoksa kısa vadeli pozitif hava mı? sorusuna açıkçası hem evet hem de hayır şeklinde yanıt vermeyi uygun buluyoruz.

Virüs hala bitmedi ve yaşadığımız kriz, finansal, siyasi ya da jeopolitik değil. Görülmeyen, çaresi olmayan ve maalesef durdurulamayan bir salgın. Henüz tedavisi yok, aşısı bulunmadı ve tüm Dünya genelinde faaliyetler tam anlamıyla başlamadı. ABD salgında merkez üssü konumda olurken, Avrupa halen daha nefes alabilecek konumda bile değil. En kötü senaryolar tahmin edildi, fakat henüz daha bitmedi. Bu nedenle yaşanan bu sürecin, yatırımcısına daha çok kısa vadeli al-sat stratejisi verdiği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda hisse senedinde seçici olmayı önemli bulmakla birlikte, ilaç, teknoloji ve iletişim sektöründe yer alan şirketlerin yatırımcısına önemli fırsatlar sunabileceğini ayrıca değerlendirmekteyiz.

Kısa vadede peki neleri izleyeceğiz? kısmında ise, Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanlarının online yapacağı görüşme, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşının bitmesi için yapılan görüşme, ABD’nin ikinci teşvik paketinin miktarı, G20 Liderlerinin görüşmesi ve araştırmaları süren aşı çalışmalarının netlik kazanması gibi gelişmeler kısa vade kavramının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bir de buraya virüs trendinin iyi/kötü şeklinde gideceği tablonun seyri de önemli olacak.

Bugün AB Maliye Bakanlarının görüşmesini ve OPEC ile Rusya arasındaki kararları takip edeceğiz. Hafta içerisinde ise ABD’nin ikinci teşvik planına dair ayrıntılar önemli olacak. Yarın G20 Liderleri ve Enerji Bakanlarının görüşmesi ön planda olacak. Aşı ve tedavi haberi için bir süre yok. Yalnızca takip var demek daha doğru olacaktır. Şimdilik hareket, petrol savaşının son bulma ihtimali, vaka sayısındaki azalma ile pozitif seyrediyor. Yarın, Paskalya tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Bugünkü alımda bu tatilinde etkisinin olduğu aşikar. Yatırımcısına bu dönemde düşen, risklerin arttığı dönemde nakitte kalıp, iyimserliğin ağırlık kazandığı günlerde oluşan rüzgarda doğru hisse seçimi ile al-sat stratejisini uygulamak doğru olacaktır.