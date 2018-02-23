Dolar/TL de, ons altın da kaybettirdi

Dolar/TL’ye baktığımızda ise 3.7454 seviyesinde haftaya başlayan kur anlık olarak 3.7887 üzerinde şekillenirken, hafta içerisinde en yüksek 3.8115 seviyesine kadar tırmandı.

Aslında iki enstrümanın fiyat hareketine baktığımızda genel ve uzun vadeli resminde yaşanan bu fiyat hareketlerinin bir trend değişikliği yarattığını söylemek zor. Hafta genelinde sakin veri takvimi, doların küresel piyasalarda toparlanma isteği ons altında aşağı yönlü baskıya neden olurken, Dolar/TL kurunun da yukarı yönlü hareketini tetikledi.

TL için yalnızca dolara bağlı bir hareketin yaşandığını söylemek yanlış olur. Hafta içerisinde Suriye cephesinden Afrin sınırına girildiğine dair gerçekliği olmayan spekülatif haberlerin gelmesi de bu hareket de etkili oldu. Ama şunu belirtelim ki, ne devam eden operasyon ne de bu haber akışlarının Türkiye risk primi üzerinde önemli bir bozulma yaratmadı.

Haftayı Fed’in yarıyıl para politikası sunumu ile tamamlıyor olacağız. Sunumun en çarpıcı yanı aslında sunumu yapacak kişinin yeni Fed Başkanı J.Powell’ın olmasından ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Bu sunumda “enflasyon” ve “faiz” unsurlarına nasıl atıfta bulunacaklar bu kısım piyasanın odak noktasında olacak. Eğer piyasalarda sürpriz bir algı yaratabilecek nitelikte bir söylem ile piyasalar karşılaşır ise TSİ ile 19:00 sonrasında fiyatlardaki volatilitenin artması beklenebilir.

Haftayı en temel kısmı ile değerlendirdikten sonra, bahsettiğim bu iki enstrüman için teknik bir değerlendirme yapmak istiyorum. 1321 dolar üzerindeki seyrini koruyan ons altın için bu seviyenin kritik bir destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviye kırılmadığı müddetçe geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve bunun tepki alımları ile karşılaşabileceğine dikkat etmekte fayda var. Yukarıda ise 1334 dolar direncine yaklaştığında yorulma belirtileri veren sarı metal bu seviyeyi aşamadığı takdirde yukarı yönlü hareketin devam etmesi muhtemel görünmüyor. Dolar/TL için baktığımızda ise açıkçası burada günlük periyotta hareketli ortalamaların iyi çalıştığını söyleyebilirim. 50 günlük HO karşılık gelen 3.7760 ile 100 günlük HO karşılık gelen 3.8200 seviyesi kritik bir alanı oluşturuyor. Kur için orta nokta 3.80 seviyesi ve bu seviyenin üzerinde tutacak bir gelişme şimdilik yer almıyor. Fakat iç piyasadaki zayıf dinamiklerin korunuyor olması da 3.7760 altında pek kalıcı seyirlerin izlenmesini imkan tanımıyor. Bu nedenle kur için belirttiğim aralığı kısa vadede dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.