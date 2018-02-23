Dolar/TL de, ons altın da kaybettirdi

Aylin CEVİZCİ
  • İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı
Geçtiğimiz hafta ABD dolarının son 3.5 yılın en kötü kayıplarını vermesi ile ons altın son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 1362 dolar seviyesine tırmanmıştı. Fakat yeni haftaya kayıpla başlayan ons altın bugüne kadar 20 dolarlık bir düşüş yaşamış durumda.

Dolar/TL’ye baktığımızda ise 3.7454 seviyesinde haftaya başlayan kur anlık olarak 3.7887 üzerinde şekillenirken, hafta içerisinde en yüksek 3.8115 seviyesine kadar tırmandı.

Aslında iki enstrümanın fiyat hareketine baktığımızda genel ve uzun vadeli resminde yaşanan bu fiyat hareketlerinin bir trend değişikliği yarattığını söylemek zor. Hafta genelinde sakin veri takvimi, doların küresel piyasalarda toparlanma isteği ons altında aşağı yönlü baskıya neden olurken, Dolar/TL kurunun da yukarı yönlü hareketini tetikledi.

TL için yalnızca dolara bağlı bir hareketin yaşandığını söylemek yanlış olur. Hafta içerisinde Suriye cephesinden Afrin sınırına girildiğine dair gerçekliği olmayan spekülatif haberlerin gelmesi de bu hareket de etkili oldu. Ama şunu belirtelim ki, ne devam eden operasyon ne de bu haber akışlarının Türkiye risk primi üzerinde önemli bir bozulma yaratmadı.

Haftayı Fed’in yarıyıl para politikası sunumu ile tamamlıyor olacağız. Sunumun en çarpıcı yanı aslında sunumu yapacak kişinin yeni Fed Başkanı J.Powell’ın olmasından ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Bu sunumda “enflasyon” ve “faiz” unsurlarına nasıl atıfta bulunacaklar bu kısım piyasanın odak noktasında olacak. Eğer piyasalarda sürpriz bir algı yaratabilecek nitelikte bir söylem ile piyasalar karşılaşır ise TSİ ile 19:00 sonrasında fiyatlardaki volatilitenin artması beklenebilir.

Haftayı en temel kısmı ile değerlendirdikten sonra, bahsettiğim bu iki enstrüman için teknik bir değerlendirme yapmak istiyorum. 1321 dolar üzerindeki seyrini koruyan ons altın için bu seviyenin kritik bir destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviye kırılmadığı müddetçe geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve bunun tepki alımları ile karşılaşabileceğine dikkat etmekte fayda var. Yukarıda ise 1334 dolar direncine yaklaştığında yorulma belirtileri veren sarı metal bu seviyeyi aşamadığı takdirde yukarı yönlü hareketin devam etmesi muhtemel görünmüyor. Dolar/TL için baktığımızda ise açıkçası burada günlük periyotta hareketli ortalamaların iyi çalıştığını söyleyebilirim. 50 günlük HO karşılık gelen 3.7760 ile 100 günlük HO karşılık gelen 3.8200 seviyesi kritik bir alanı oluşturuyor. Kur için orta nokta 3.80 seviyesi ve bu seviyenin üzerinde tutacak bir gelişme şimdilik yer almıyor. Fakat iç piyasadaki zayıf dinamiklerin korunuyor olması da 3.7760 altında pek kalıcı seyirlerin izlenmesini imkan tanımıyor. Bu nedenle kur için belirttiğim aralığı kısa vadede dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

 

TümüAylin CEVİZCİ - diğer yazıları
Diğer Uzman Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7906 Değişim: 0,21%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6614 Değişim: -0,11%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,93 Değişim: 0,01%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.