Altında trend değişiyor mu?

Volkan KUĞUCUK
Altında Fransa seçimleri sonrasında yaklaşık 6 haftalık yükselişine ara verdi görüntüsü hakim.

Korkulan Le Pen isminin ikinci tur seçimlerinde seçilme ihtimalinin azalması siyasi risk haritasından alta gerileyince altın satışlarla karşılaştı. Şu aşamada Fransa seçimlerinde ikinci tur sonuçlarını görmeden erken kanıya varmak aslında doğru olmayabilir. Hem Brexit hem de ABD seçimleri hafızalarda taze iken.

Jeopolitik risk başlığı altında Suriye ile başlayan ve Kuzey Kore ile devam eden süreç altın fiyatlarını temel anlamda besledi. Konuların yerli yerinde durması zaman zaman altın fiyatlarının üzerinde etkisinin devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Altın Fonları Ne Durumda?

Altında spekülatif amaçlı olan fonlarında bir haftalık gecikme ile görebildiğimiz kadarıyla 172 bin kontrat sayısında 195 bin kontrata yükseldiğini görmekteyiz. Mevcut durumda Temmuz 2016 ayında yakalanan 300 bin zirvesinden uzaktayız. Ancak fonlardaki güçlenmenin devam etmesi altın için pozitif bir durumu ortaya çıkabilir.

Düşüş Süreci Başladı Mı?

Altında alt tarafta 1.257 $ seviyeleri önemli bir destek pozisyonunda. Bu seviyelere kadar gerileme eğilimi kendi içinde bir düzeltme hareketi olarak görülebilir. Bu seviyenin hemen altında 1.230 $ seviyeleri diğer önemli destek seviyesi olarak işaretlenmektedir.

Teknik varsayıma göre belirtilen bölgeler doğru gerileme bir düzeltme hareketi olarak adlandırılabilir. Ancak ne zamanki bu seviyeler altında bir fiyatlama başlarsa biraz daha düşüş süreci ile karşılaşa bir altın görebiliriz.

Altında yukarı hareket için 1.250 – 1.260 $ üzerindeki dengelenmeden gelebilecek tepki alımlarında 1.290 $ üzerinde yerleşmenin olması gerekiyor. Böyle bir durumda 1.320 – 1.335 $ bandı hedefte kalmaya devam edebilir.

Gram Altın;

Gram altın 154 lira seviyesinden $/TL deki gerilemeyi de dikkate aldığımızda bir düşüş eğilimi görülmektedir. Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı için 151 lira üzerinde bir fiyatlama görülmesi gerekiyor.  Gelinen noktada altın fiyatlarında 147,5 – 146 lira arasında bir süre daha gezinebiliriz. Ancak 146 liranın altında kalan görüntüde 143,5 – 142,5 lira aralığı gündeme gelebilir. 

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