Altında trend değişiyor mu?

Altın tarafında Trump endişelerine ek olarak Avrupa seçimlerinin altın tarafındaki talebi canlı tuttuğunu söyleyebiliriz. Özellikle Fransa özelindeki seçim sonuçları Euro Bölgesi’nin dışında altın tarafından da takip edilmektedir. Eğer ABD Başkanı ile ilgili siyasi riskler konuşulmaya başlanırsa altındaki yukarı hareketin güçlenebileceğini söylemek mümkün.

Diğer taraftan altını son dönemde besleyen unsurların başında FED başkanlarının kararsız açıklamaları gelmektedir. Bu gelişmeyle birlikte düşen doların ABD tahvil faizlerinin karşısında altın güçlü duruşunu sürdürmektedir.

ALTIN FONLARI NE DURUMDA ?

Altında spekülatif amaçlı olan fonlarında kısmi yükselişler görünmesine karşın zayıf bir seyir izlendiğini söyleyebiliriz. En son açıklana CFTC kontratlara göre açık net alım 116,3 bin kontrat düzeyinde. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak 62 bin kontratlık bir azalma söz konusu.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ ?

Altında 1240 - 1.218 seviyeleri kademeli destek bandı olarak önümüzdeki süreçte izlenecektir. 1.240 dolar seviyesi üzerinde hareket edildikçe yükseliş potası içinde kalmaya çalışan bir altın görebiliriz. Yükseliş tarafında 1.265 dolar üzerinde kaldığımız süreçte yukarı yönlü hareket isteği devam edebilir.

Haftalık grafiklere baktığımızda 1.275-80 dolar bandının önemli direnç eşiği olarak işaretlemek gerekiyor. Bu seviye üzerinde haftalık kapanışlarda 3 dolar daha yukarı hareket potansiyelini konuşabiliriz.

Olası gerileme süresinde 1.240 dolar seviyesinin altında kaldığımız süreçte bir miktar güç kaybı yaşanabilir. Bu durumda 1.220 dolar seviyesine kadar gerileme sürecinde 20 dolarlık bir kanala girebiliriz. Altında 1.220 dolar altında kalmaya devam edersek düşüş hareketine hazırlıklı olmak gerekiyor.

GRAM ALTIN;

Gram altın tarafında 1.220 dolar seviyesinde kaldıkça 142 lira seviyesi üzerinde kalmaya çalışan bir gram altın görebiliriz. Eğer ons fiyatları 1.280 dolar seviyesine yaklaşırsa gram altında 149 lira seviyelerine yükselişler gelebilir. Bu senaryoda dolar/TL kuru 3,63 olarak hesaplanmıştır.