Altın fiyatlarında olası senaryolar

2017 yılına 1.151 dolar seviyelerinden başlayan ons yılı 1.303 dolar seviyelerinden tamamladı. Ons tarafından ele alacak olursak global açıdan ela alacak olursak Fed’in 3 kez faiz artışı ve İngiltere'nin 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artışına rağmen yükseliş tarafında kaldığını görmekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2017 yılı içinde yukarıda 2,5 aşağıda ise 2,15 bandı arasında kalması altının üzerindeki baskıyı hafifletti gibi görünüyor. Ancak daha önceden parasal sıkılaştırma haberlerinin ve faiz artışının devam edeceği söylemlerinin bu sefer altın üzerinde baskıyı düşündüğümüzde bu durum bir anormallikler içermiyor değil.

Kuzey Kore meselesi ve Ortadoğu başlıklı jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediği düşünülebilir. Ancak buradaki esas konu bakır, çinko, alüminyum gibi sanayi emtialarının yılı iyi geçirmesi altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. 2018 yılı içinde hem jeopolitik riskler hem de emtia fiyatlarındaki yükselişin gündemde kalması altın fiyatları için itici güç olabilir.

ALTIN FONLARI NE DURUMDA?

Altın CFTC kontratlarında Aralık ayı sonunda 135 bin 900 net alım yönünde olan kontratların 5 Ocak tarihinde 163 bin 300 kontrata ulaştığını görmekteyiz. Asıl yükselişin gümüş tarafında olduğunu görmekle birlikte Aralık sonu 4 bin 600 olan net alım kontratının 22 bin 800 seviyesine ulaşması bu tarafta dikkat çekici.

HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLEBİLİR?

Kısa vadeli hedefte 1.325 dolar seviyesine kadar yükselişi yaşandıktan sonra bir konsolidasyona girebiliriz. Bu süreçte fiyatların 1.311 dolar seviyesinin altında gerileme eğilimi ve isteği öne çıkabileceği gibi 1.308 – 1.305 dolar seviyesi öncelikli hedef olarak kabul edilebilir. Ancak gerileme eğiliminde 1.290 dolar seviyelerini kısa vadede hedefte tutmakta fayda olabilir gibi görünüyor.

Önümüzdeki 3-4 gün içinde bir fiyat hareketinin oluşabileceğini ifade etmekle birlikte gerileme eğilimi önemsenmelidir. Konsolidasyon sonrasında eğer bir düşüş trendine dönmez isek 1.335 – 1.360 dolar seviyelerini 2-3 aylık süre içinde masada tutmaya devam edebiliriz.

GRAM ALTIN;

Gram altın fiyatlarında 160 lira seviyesi ile 156 lira bandı arasında bir fiyatlama eğiliminden söz edebiliriz. Gram altın yatırımcısı 160 lira üzerinde 163,5 lira seviyeleri beklentiler dahilinde hedefte kalabilir. Gerileme tarafında 156 lira seviyesinin altında bir fiyatlama olmadıkça 160- 156 lira arasında fiyatlamadan bahsedebiliriz. Ancak 156 lira aşağı yönlü kırılırsa 150 -151 lira seviyesi beklenmelidir.