Referandum öncesi son haftaya giriyoruz

Üst sınır seviyelerini geçmekte başarısız olan endeks geldiğimiz noktada 87 bin - 87 bin 500 seviyelerindeki alt sınırlarını test ediyor. Aralık ayından bu yana ilk defa 50-günlük ortalamasının altında kapanışlar almaktayız ve bu teknik olarak not alınmasını gereken bir durum. Bu görünümün devam etmesi endeksteki zayıflığın giderek güçlenebileceğini ve 87 bin seviyesinin altına doğru seyirlerin oluşabileceğini gösteriyor olabilir. Referandum öncesi son hafta olması nedeni ile belirsizlik içindeki yatırımcıların satış baskıları haftanın sonuna doğru hissedilebilir. Yaklaşık bir buçuk aylık bir dönemdir portföylerdeki hisse oranının minimumda tutulması yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Yeni alımlar için 91 bin 500 direncinin geçilmesini görmekte fayda var. Aynı şekilde Dolar / TL kurunda 3.7150-3.75 arasında sıkışık ve dalgalı görünüm devam edecek görünüyor.

Yabancı yatırımcıların 31 Mart haftasında hisse senedinde 102 milyon dolar satıcılı olması dikkat çekici. Mart ayında yabancılar hisse senedinde 77 milyon dolar satıcılı tamamladılar ve üç aydan sonra ilk defa satışa geçmiş görünüyorlar. Bu durumda hisse senedi piyasasında yabancı iştahının zayıfladığını göstermesi açısından olumlu.

Bu hafta içeride en önemli gündem aslında referandum öncesi son hafta olması demek yanlış olmaz. Pazartesi günü açıklanacak sanayi üretimi, Salı günü açıklanacak cari işlemler dengesi gibi veriler takip edilecek ancak yatırımcıların kafasında hep hafta sonu olacak. Bu nedenle veriler büyük sürprizler yapmadıkça piyasa üzerinde etkili olmayabilir.

Dışarıda ise Cuma günü ABD, Avrupa, Asya ve Kanada piyasaları tatil olacak. Salı günü İngiltere, Perşembe günü Almanya ve Cuma günü ABD TÜFE verileri haftanın en önemli verileri arasında olacak. Diğer yandan Çin verileri de bu haftanın bir diğer önemli gündemi. Çarşamba günü Çin TÜFE, Perşembe günü İthalat, İhracat verileri gibi önemli veriler global ekonomi için önemli olabilir. Diğer yandan Salı günü Euro bölgesi, Cuma günü ise Japonya sanayi üretimi verileri de haftanın bir diğer verileri olacak.