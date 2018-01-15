Piyasalar hala olumlu ancak yorgun

Çin tarafından ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberin ardından hem içeride hem de küresel piyasalarda dalgalanma yaşadık. Çin’in yalanlamasının ardından dalgalanmalar daha fazla hissedildi. İçeride kur bu dalgalanma esnasında 3.81 seviyesine yaklaşmasının ardından tekrar 3.74 seviyesine yaklaştı.

Sadece içeride değil, dışarıda Euro/dolar paritesi, Altın fiyatları da uzun zamandır yükselmediği seviyelere yükseldi. Dolar endeksi eurodaki güçlenme karşısında geri çekilirken, Euro/dolar 1.21 seviyesinin üzerine yükseldi. Ons Altın ise 1327 direncini kırarak 1338 seviyesinde haftayı tamamladı. Geçtiğimiz küresel piyasalarda alınan risklerin yönünde önemli bir değişiklik olduğu söylenebilir.

Euro’daki güçlenmede hem Avrupa Merkez Bankası tutanaklarının hem Almanya’da hükümet kurma konusunda gelen anlaşma haberinin etkili olduğunu görmekteyiz. Euro pozitif seyir ise Altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Bu durum gelişmekte olan ülke piyasaları içinde olumlu bir görüntü olabilir.

Petrol fiyatlarındaki güçlenme ise global ekonomiye yönelik güçlü beklentileri gösteriyor.

BORSA DA TEKNİK GÖRÜNÜM GÜÇ KAYBEDİYOR

Borsa endeksinde geçen hafta yaşanan düşüş kar satışları olarak algılanabilir. BIST 100 endeksi 118 bin seviyesini daha önceden denemiş ancak başarılı olamamıştı. İkinci denemesinde de başarılı olamayan endekste Çin kaynaklı haberlerin kar satışlarına bahane olduğu söylenebilir. Borsa endeksi şimdilik 22 günlük ortalamasından tepki gösterdi. Son olarak 113 bin seviyesinde olan ortalama önümüzdeki haftada destek görevi görmeye devam edecek görünüyor.

Endekste 115 bin seviyesi halen önemli bir seviye olmaya devam ediyor. Endeks geçen hafta tepki yükselişinde 115 bin seviyesinin üzerine yükseldi ancak bu seviye üzerinde kapanış yapamadı. Teknik göstergeler zayıflama olduğu ve momentumda azalma olduğu teknik olarak söylenebilir. Bu durum bize önümüzdeki hafta endeksin 113 bin seviyesindeki 22 günlük ortalamasını tekrar test edebileceğini söylüyor. Bu seviyenin altında ise 110 bin-110 bin 500 bölgesine doğru satışların şiddetinin artma riski var. Endeksin güçlenmesi için teknik olarak 115 bin seviyesinin üzerine yerleşmesine ihtiyaç var. Bu durumda ilerleyen günlerde daha üst seviyelere tırmanmalar görebiliriz.

Genel olarak ılımlı havanın devam ettiği söylenebilir. Ancak ılımlı havalarda bile zaman zaman realizasyonların yaşanması normaldir.

Mehmet Şimşek’in Halkbank ile ilgili ceza gelirse bunu Halkbank öder açıklaması hisse üzerinde zaten var olan baskıyı bir miktar daha artırabilir. Bu durum endeks üzerinde baskı yapabilir. Ancak diğer banka hisselerindeki seyirler belirleyici olacak görünüyor.

Diğer yandan bilanço beklentilerinin artık etkili olmaya başlaması beklenebilir. Kısa vadeli yatırımcılar için dalgalanmalar daha fazla hissedilebilir. Endeksteki teknik yorulmaya dikkat etmekte fayda var. Ancak uzun vadeli yatırımcıların portföylerindeki şirketlerin 12 aylık sonuçlarını beklemelerini ve dalgalanmalara fazla dikkat kesilmemelerini öneririz.

Son olarak Borsa endeksinin 110 bin seviyesindeki 50- günlük ortalamasının altına gerilemesi büyük resimdeki olumlu görünüm için risk yaratacaktır.

DOLAR/TL 3.74 ALTINDA KALICI SEYİRLERDE ZORLANIYOR

Kur halen teknik olarak zayıf görünüyor. 3.81 seviyesinin altındaki seyirler zayıf görünümü destekliyor. Ancak 3.74 seviyesinin altına kalıcı düşüşler oluşmuyor. Kur bir süre daha 3.74 üzerinde kalmayı ısrarla sürdürürse bu durumda ilerleyen günlerde 3.81 direncini daha güçlü şekilde zorlayabilir.

Geçen hafta açıklanan kasım ayı cari işlemler verisi oldukça olumsuzdu. Özellikle finansman tarafının yetersiz olması ve açığın büyük kısmının TCMB tarafından finanse edilmiş olması olumsuz. Ancak bu durum TL üzerinde baskı yaratmış değil.

TCMB FAİZ KARARI İZLENECEK

Önümüzdeki hafta Perşembe günü TCMB faiz kararı alınacak. Genel olarak faizlerde değişiklik beklenmiyor. Bununla birlikte Merkez’in kendisine yine bir konfor alanı yaratması için geç likidite penceresinde faiz artırımı yapmasını bekleyenlerde var. Ayrıca Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye Değerlendirmesi bekleniyor. Fitch nezdinde yatırım yapılabilir seviyesinin altındayız ve görünümümüz durağan olarak bulunuyor. Görünümde bir değişiklik beklenmiyor.

Önümüzdeki hafta ayrıca Pazartesi günü ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeni ile kapalı olacak. Haftanın ilk günü sakin geçebilir. Küresel piyasalarda ise Salı günü İngiltere ve Çarşamba günü Euro Bölgesi TÜFE verilerini alacağız. Çarşamba ayrıca ABD’de sanayi üretim verileri gelecek. Perşembe günü ise Çin 4.çeyrek büyüme ve sanayi üretim verileri önemli olabilir.