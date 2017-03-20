Fed sonrası iyimser seyirler devam ediyor

Bunlardan birincisi Fed toplantısıydı ve gelişmekte olan piyasalar için olumlu denebilecek bir şekilde sonuçlandı. Piyasalarda yeni bir faiz algısı oluşmadı ve bunun sonucunda ABD Dolarında değer kayıpları gördük. Ertesi gün ise zayıflayan USDTRY kurunda bir destekte Merkez Bankasından geldi. Sonuç olarak Dolar endeksi 100 seviyelerine ve Dolar kuru ise 3.62 seviyelerine gerilemiş oldu. BIST endeksi ise bu jeste karşılık verdi ve 89500 seviyelerinden 90800 seviyesine kadar yükseliş gösterdi.

BIST endeksinde 90800 seviyelerinde alımların hız kestiğini ve momentumun azaldığını görmekteyiz. Ancak buna bakarak endeksin düşeceğini söylemekte yanlış olur. Endekste aynı şekilde 88800 seviyesine yakın noktalarda alıcıların güç kazandığını ve endeksi aşağı seviyelere bırakmadığını görüyoruz. Genel olarak şu söylenebilir. Endekste 88800 seviyesi kırılmadıkça mevcut pozisyonları korumakta fayda var. Ancak yukarıya yükselişinde momentum kaybettiğini göz önüne alırsak, mevcut pozisyonlarında %100 hisse oranında olmaması, portföylerdeki hisse oranının %50 seviyesine düşürülmesi daha sağlıklı olabilir. Endeksin 91000 seviyesini geçerek yeni bir trend başlatması durumunda yeni hisseler alınabilir.

Bu hafta oldukça sakin bir gündem bizi bekliyor. Birinci derecede önemli veriler bulunmazken, Fed Başkanı Yellen’ın Perşembe günü konuşması bulunuyor. Diğer Fed üyelerinin de konuşmalarını hafta boyunca almaya devam edeceğiz. Ancak zaten geçen hafta Fed toplantısını almamızın ardından, Fed üyelerinin konuşmalarından yeni bir mesaj geleceğini beklemiyoruz. Avrupa tarafında ise Cuma günü PMI verileri takip edilecek.

İçeride de önemli bir veri bulunmuyor. Salı günü Hazine’nin 13 aylık tahvil ihalesi takip edilecek. Perşembe günü ise TCMB’nin PPK toplantı özetlerini alacağız.