Endekste bekle gör süreci ve haftaya bakış

Bu yatay bant kabaca 87500-91000 olarak tanımlanabilir. Ancak endeksin yeni bir yükseliş yaratamadığını ve bu bant içerisinde kararsız dalgalanmalar gerçekleştirdiğini izliyoruz. Endekste 88800 desteğinin yanı sıra 87500 seviyesinin daha güçlü olduğunu ve daha kritik bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. 16 Nisan referandumu öncesinde yurtiçi piyasalarda daha sıkışık hareketler oluştuğunu izlemekteyiz. TL kanadında da, yurtdışındaki ılımlı havanın desteğiyle USDTRY kurunda 3.63 seviyeleri çevresinde seyirler devam ediyor. ABD S&P endeksinde geçen hafta oluşan baskı yeniden tepki yükselişlerinin gelmesi ile piyasalarda rahatlama sağlamış durumda. En azından önceki hafta olduğun gibi bu hafta ABD endekslerine yönelik endişeler olmayacak görünüyor.

Yabancı yatırımcıların hisse senedine ve DİBS’lere ilgisi azalarak da olsa devam etmekte. Mart ayının ilk üç haftasında hisse senedinde 25 milyon $, DİBS’te ise 663 milyon $ yabancı alımları görülüyor. BIST endeksinde 87500 seviyesinin altına gerilemedikçe pozisyonları korumakta fayda olabilir. Ancak yeni riskler alarak yeni pozisyonlar açmak için 91600 seviyesinin geçilmesi daha sağlıklı olacak görünüyor.

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisinde sürpriz olmadıkça baz etkisinin de etkisiyle yıllık bazda yükseliş devam edebilir. Ancak nisan ayından sonra yine baz etkisi ve kontrollü verilerin etkisiyle yıllık rakamda düşme görebiliriz. Ancak beklentilerin çok üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi TL tarafında yine yukarı yönlü dalgalanmalar yaratabilir.

Bu hafta içeride enflasyon dışında, Salı günü Hazine’nin 10 yıllık tahvil ihalesi izlenecek. Dışarıda ise Cuma günü gelecek ABD Tarımdışı enflasyon verisi izlenecek. Fed’in elini belli etmesinden dolayı ve üç faiz artırım algısını oturtmuş olmasından dolayı istihdam verilerinden fazla sürpriz beklemiyoruz. Ancak beklentilerin çok üzerinde veya çok altında gelebilecek veriler elbette piyasaları etkileyecektir. Diğer yandan hafta boyunca Fed üyelerinin konuşmaları yine gündemdeki yerini alacak görünüyor. Bu hafta ayrıca yine ABD S&P endeksini yakından izleyeceğiz. Özellikle 2380 seviyesinin üzerine yükselip yükselemeyeceği teknik olarak önemli olabilir. Aksi halde tekrar kar satışları görülebilir ve S&P endeksindeki satışların devamı küresel piyasaları bozabilir. Ayrıca yurtiçi taraf için G.Afrika yine izlenmeye devam edecek. Rand’daki bozulmanın devam etmesi, aynı sepette değerlendirildiğimiz için TL üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle Rand’da işler yoluna giriyor mu yoksa girmiyor mu önemli olabilir.