Borsa şirket karları ile zirveye koşuyor

Tuncay TURŞUCU
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş. Araştırma Direktörü
Borsa İstanbul 100 endeksi geçen hafta 95 bin 300 direncinden geri dönerken, bir önceki tarihi zirve olan 93 bin 400 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Bunda açıklanan olumlu bilançoların etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Cuma günü gelen Tüpraş ve Petkim bilançoları endeksteki toparlanmada etkili olan güçlü faktörler olarak sayılabilir. Haftaya kötü gelen Türk Hava Yolları bilançosu ile başlıyoruz. Ancak geçen hafta gelen iyi bilançoların yarattığı hareketin devam edip etmeyeceği de önemli olacak.

Avrupa tarafında Macron galibiyeti artık resmiyet kazanmış durumda. Avrupa piyasaları en azından kötü bir sürpriz olasılığını atlatmış görünüyor. Ancak Macron beklentilerinin bir süredir fiyatlamalarda olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle rallilerin ardından bir miktar kar satışları gelirse şaşırmamak gerekli.

Önümüzdeki hafta bugün açıklanacak Sanayi Üretim verisi, ilk çeyreğin dönemin son verisi olması nedeni ile önemli olacak. 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyümeye yönelik önemli bir ipucu elde etmiş olacağız. Perşembe günü ise içeride mart ayı cari işlemler dengesi verisini alacağız. Normal şartlarda artış beklenen veride, Garanti Bankası hisse satışının etkisi ile doğrudan yatırımlar kalemi iyi gelebilir bu durum ise beklentilerden iyi bir cari açık verisi ile karşılaşmamızı sağlayabilir.

Dünyaya baktığımızda ABD tarafında Cuma günü nisan ayı TÜFE verisini alacağız. Yıllık %2.40 seviyesinde bulunan ABD enflasyonunda yukarı yönlü seyrin devam edip etmeyeceği önemli olacak. ABD tarafında bol bol fed üyelerinin konuşmaları izlenmeye devam edecek. Ancak Fed geçen hafta toplandı ve kararını açıkladı zaten. Haziran ayında faiz artırımı artık sürpriz değil ve fiyatlarda büyük oranda bulunuyor.

Avrupa tarafında ise Çarşamba günü AMB Başkanı Mario Draghi’nin konuşmaları izlenebilir. Özellikle son günlerde tahvil alımının azaltılması yönündeki spekülasyonlar açısından vereceği mesajlar özellikle Euro üzerinde ve EURUSD paritesi üzerinde etkili olacaktır. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Bu tarafta verilecek mesajlar önemli olacak. Her iki gelişme Forex piyasalarında hareketliliği getirebilir. Cuma günü Euro bölgesi sanayi üretimi ve Almanya büyüme verileri izlenecek. Ancak geçen hafta Euro bölgesine ait büyüme verisi zaten açıklanmasından dolayı Almanya büyüme verisinin fazla bir etkisi olmayabilir.

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