ABD’de işler iyi gitmiyor

Yeterli çoğunluk sağlanamaması endişesi bunda etkili olmuş görünüyor. Anlaşılıyor ki, Trump kendi kanadından olan üyeleri de ikna edememiş. Bu gelişmeler ABD dolarında zayıflığa ve ABD endekslerinde satış baskılarının yavaş yavaş artmasına neden olmakta. Bilindiği gibi 8 Kasım tarihinden itibaren ABD varlıklarında yaşanan ralli belirli bir beklenti üzerinde gerçekleşmişti. Bu beklenti Trump’ın ekonomik vaatleri sonrasında ülkede ekonominin canlanacağı, enflasyonun yükseleceği üzerindeydi. Ancak bu beklentinin altı boşalmaya başlamış görünüyor. Bu nedenle ralli sonrasında gelinen yerlerden geri çekilmeler görebiliriz. ABD S&P endeksinde 1325 seviyesi önemli olurken, kritik destek 1280 seviyesi olacak. ABD Dolar endeksi ise 100 seviyesinin altında 96 seviyelerine doğru düşüş gösterebilir. Aynı şekilde ABD 10 yıllık faizlerde gevşemeler devam edebilir. Önümüzdeki günlerde sağlık tasarısında bir anlaşma sağlanması ABD piyasalarında yeniden toparlanmaları beraberinde getirecektir. Aksi halde vergi paketine yönelik endişelerin tetiklenmeye başlaması piyasaları sertleştirebilir.

BIST 100 endeksinde 89500 desteğini izlerken, kritik olarak 88800 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Endekste 88800 seviyesi üzerinde seyirler korunduğu sürece yukarı yükselme iştahı devam edecektir. Aksi halde satışlar güçlenebilir. Yeni alım yapmak için 91000 direncinin kırılmasını beklemek doğru gibi görünüyor.

Önümüzdeki hafta içeride Cuma günü açıklanacak büyüme verisi önemli bir gündem olacak. Son çeyrek büyümesi verisine yönelik beklentiler yüzde 1.9 seviyesinde bulunuyor. Bilindiği gibi Türkiye 3.çeyrek dönemde yüzde 1.8 küçülmüştü. Büyüme verisinde sürpriz olmadıkça piyasa üzerinde fazla etkisinin olmasını beklemiyoruz. Bunun dışında içeride ekonomik güven endeksleri beklenecek ancak fazla etkili olması beklenmiyor. Diğer yandan AB’ye yönelik söylemler yine etkili olabilir. İçeride daha çok dışarıya bağlı hareketler görecekmişiz gibi geliyor.

Dışarıda ise ABD kanadında hemen hemen her gün Fed üyelerinin açıklamalarını alacağız. Oy hakkı olan üyelerin açıklamaları takip edilecek. Ancak ABD’de bu yasa tasarısı ile ilgili gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alacak gibi görünüyor. Bu nedenle zaten iki hafta önce kararını açıklayan Fed varken, Fed üyelerinin yeni açıklamaları etkili olmayabilir. Yine ABD’de Perşembe günü son çeyrek büyüme verisi alınacak.

Avrupa tarafında ise Perşembe günü Euro bölgesi tüketici güveni ve Almanya TÜFE verileri izlenecek. İngiltere’de ise Çarşamba gününden itibaren AB’den ayrılmayı başlatacak 50.madde yürürlüğe girecek ve Cuma günü İngiltere son çeyrek büyüme verileri gelecek.