Merkez Bankası sıkı duruşunu güçlendiriyor

50 baz paunlık bir değişimle oran yüzde 12.25’e çekildi. Politika faizi yüzde 8, koridorun alt bandı yüzde 7.25, üst bandı ise 9.25 seviyesinde sabit tutuldu. Alınan karara gerekçe olaraksa enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlandırma amacı gösterildi. Yapılan müdahele her ne kadar sembolik bir değişim olarak görülse de piyasalara verilen mesaj adına kuvvetli sinyaller içeriyor. Merkez Bankası geçtiğimiz dönemlerde geç likidite penceresini kullanarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltme çabasına gitmişti. Referandum öncesi ve sonrasında efektif fonlama maliyeti genel olarak yüzde 11.50 seviyelerinde gerçekleşmişti. Bugün açıklanan karar öncesinde teknik olarak yüzde 11.75 ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin tavan noktasıydı. Bugün alınan karar ile birlikte bu oran yüzde 12.25’e çekilmiş olundu. Yani merkez bankası önümüzdeki dönemlerde elini biraz daha rahatlatmak adına kendine alan yaratmış oldu.

Verilen bu karar piyasalara önemli mesajlar veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde piyasanın gerisinde kaldığı öne sürülerek eleştriler alan merkez bankası bu kez piyasaların önünde olmayı başardı. Önümüzdeki dönem fiyatlamalarına etki edecek asıl konu ise fonlama kompozisyonu olacak. Geç likidite penceresi faizinin artırılması ilk etapta fonlama maliyetlerine yansımayabilir. Verilen bu kararın etkisi kısa vadede Tük Lirası’nda iyimser bir havayı beraberinde getirecek fakat bu havanın devamı için merkezin bankaları GLP’ye zorlamaya devam etmesi gerekecek.

Karar ile birlikte gelen açıklamalarda ise ekonomik aktivitenin canlılığına dikkat çekildi. Geçtiğimiz dönemlerde hükümet beyaz eşya, mobilya ve otomotiv alanlarında vergi düzenlemeleri ile birlikte pazarı canlı tutmayı başarmıştı. Kurul ayrıca yapısal reformlara da dikkat çekti. Referandumun ardından özellikle enflasyon ve işsizliği dizginleyecek reformların hayata geçirileceği açıklamalarını hükümet kanadından takip etmiştik.

Merkez bankası gecikmeli kur etkisinin fiyatlara yansımaya devam ettiği şu dönemlerde sıkı para politikası ile genel fiyatlar seviyesindeki yükselişi sınırlamaya devam edeceklerini belirtiyor. Ayrıca gerekirse ilave parasal sıkılaştırmanın yeniden gündeme gelebileceği de yinelenmiş. Gelişmeleri özetlersek merkez bankası kur volatilitesinin azalması ve siyasi risklerin ortadan kalkmasıyla yüzünü yeniden enflasyon dinamiklerine döndüğünü söyleyebiliriz. Küresel koşullar gözetlenerek para politikası enflasyon gelişimi etrafında şekillenmeye devam edecek.