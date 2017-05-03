FOMC metninde dikkat edilecek noktalar

Selim ÖNAY
  • Işık FX Araştırma Uzmanı
Piyasalar akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararına odaklanmış durumda.

Faiz oranında herhangi bir değişim beklenmiyor fakat açıklanacak olan karar metni piyasa beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Komite yetkililerinin uzun süredir dile getirdikleri yegane şey, normalleşme sürecinin ekonomik verilere bağlı şekilde hareket edeceğiydi. Her toplantıda kademeli faiz artışına atıfta bulunan komite üyelerinin karar metninde ne gibi değişikliklere gidecekleri büyük bir merak konusu.

Mart ayı toplantısı karar metninde istihdam piyasalarındaki güçlenmenin devam ettiği ve ekonomik aktivitenin genişlemeyi sürdürdüğü dile getirilmişti. Açıklamanın ardından takip edilen ABD büyümesinde ise son 3 yılın en yavaş genişlemesine şahit olduk. Veri yüzde 0.7’lik bir artış gösterdi. İstihdam tarafında ise son açıklanan raporda beklentilerin hayli uzağında bir görünüm ile karşı karşıya kaldık. Tarım dışı sektörlerden 98 bin kişilik bir katılımın gerçekleştiği Nisan ayı raporunda gerilemenin sebebi yeniden geçici etkilere bağlandı. Özellikle inşaat sektöründen gelen desteğin kesilmesi tarım dışı istihdam verisindeki şok gerilemenin ana sebebiydi. Bugün yayınlanacak metinde ise komite üyelerinin istihdam piyasasındaki değişimi geçici mi yoksa kalıcı mı olarak nitelendirdiklerine dair bir ipucu olacak. Karar metninde istihdam piyasalarına dair yapılan nitelendirmelerde herhangi bir değişimin olması piyasaların gelecek faiz artışlarına dair kaygılarını artıracaktır. Fakat bu ihtimalin düşük olduğunu dile getirmekte fayda var. Geçtiğimiz dönemlerde de istihdam raporlarında şaşırtıcı düşüşler yaşanmış fakat komite üyeleri tek bir veriye bakarak tahminlerini güncellemediklerini dile getirmişti.

Hanehalkı harcamalarının yükselmeye devam ettiği de metinde yer alan detaylar arasındaydı. Ayrıca enflasyona dair yapılan yorumlar da piyasa bazlı ölçümlerin düşük kalmaya devam ettiği anket bazlı enflasyon beklentilerinin ise değişim gösterip dengelendiği dile getirilmişti. Fed’in dikkatle takip ettiği çekirdek PCE rakamlarında ise uzun süredir bulunduğu yüzde 1.8 seviyesinden yüzde 1.6’ya geriledi. Fakat bu dönüş komite üyelerini endişelendirecek boyutta gözükmüyor. Dolayısıyla karar metninde enflasyona dair yapılan yorumlarda bir değişime gidilmesi için geçerli bir sebep bulmak zor.

Son dönemlerde piyasaların dikkati gelecek faiz artırımlarından çok bilanço daralmasına yönelmiş durumdaydı. Üyelerden de birkaç kez konuya ilişkin yorumlar gelse de 4.5 trilyon dolarlık bilançonun nasıl azaltılacağı hala belirsiz. Yayınlanacak metinde bilanço düzeltmesinin nasıl gerçekleşeceğine dair herhangi bir ipucuna yer verilmesi beklenmiyor. Faiz artırımları sürerken bilançonun ne miktarda ve ne hızda daraltılacağı Fed’in piyasaları bu değişimlere nasıl hazırlayacağı büyük bir belirsizlik olarak hala geçerliliğini koruyor.

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