Global gelişmeler, FED toplantı tutanakları ve OPEC

Orkun DURUÖZ
  • İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı
Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak politik ve ekonomik olaylar endekslerin gidişatına yön vermeye çalışacak.

Geçen haftadan beri gündemde olan Başkan Trump’ın hassas bilgi paylaşımı ve görevden aldığı FBI direktöründen eski ulusal güvenlik danışmanı hakkındaki incelemeye son vermesi için talepte bulunma konusunun endeksleri dizginlemeye devam ederek risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Başkan’ın görev süresi tartışılmaya başlanırken azledilmesi şu an için beklentiler ve olasılıklar dahilinde fiyatlara sert yansımasa da ABD endekslerini yeni zirvelerinden mahrum etti ve etmeye devam ediyor. ABD tarafında ayrıca Başkan Trump’ın oluşturduğu bütçe tasarısını Kongre’ye sunması ve ABD ekonomisi üzerine olası olumlu etkileri nedeniyle dolar’a ve majör endekslere destek çıkıyor. Bugün açıklanacak olan 3 Mayıs tarihli FED toplantı tutanakları sürpriz içermese de yine de merakla bekleniyor. Yeni bir olumsuz haber içermediğini düşünüyorum. Zira zaten şu an hali hazırda FED fund vadelilerine baktığımızda da faiz artırma olasılığı 95% ile 25 baz puanlık artışı işaret ediyor.

Avrupa cephesinde İngiltere Manchester’da yaşanan terör saldırısı piyasada huzuru kaçırsa da Almanya şansölyesi Merkel’in önceki gün euro’nun değerinin düşük olma sebebinin özellikle ECB’nin genişletici para politikasına bağlaması ve Almanya’nın dış ticaret fazlasına katkı sağladığını belirtmesi ardından euronun majör para birimleri karşısında sert primlenmesine yol açtı. EUR/USD paritesinde yukarı momentumunu bozmadı ve RSI göstergesi 67 ile aşırı satım bölgesine yaklaştı. 1,1250 önemli bir direnç konumunda karşımızda. Tabi burada en kritik etken ECB’nin iyi gelen ve toparlama sinyali veren ekonomik veriler sonrası negatif faiz politikasını terk edip QE miktarında daha fazla azatlıma gidip gitmeyeceği olacak.

Petrol tarafında ise Viyana’da yapılacak olan OPEC toplantısı öncesinde bugün ABD Enerji Bakanlığının açıkladığı haftalık stok verisinde ham petrol stokları için 2,08 milyon varil azalma beklentisine karşın 4,43 milyon varil azalma açıklandığı görüldü. Beklentinin üzerinde açıklanan stok düşüşü sonrası Temmuz vadeli ham petrol $51,88’e kadar yükseldi.  OPEC’in 9 ay süreli üretim kesintisi fiyatlar içerisinde yer alırken piyasada telaffuz edilen 6 ve 12 ay ihtimalleri piyasada farklı fiyatlamaya yol açacaktır. 6 aylık bir kısaltma muhtemelen fiyatlara negatif yansırken, 12 aylık bir kısaltmada daha üst seviyeler göreceğiz.

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