ABD bilanço dönemi performansı ve endeksler

Orkun DURUÖZ
  • İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı
Son 1 aylık süreçte olumlu ekonomik veri, gelişmeler ve ABD bilanço açıklamaları çerçevesinde yabancı hisse senedi endekslerinde bahar havası yaşandı.

Avrupa tarafında Fransa seçiminin beklentiler doğrultusunda piyasa yanlısı sonuçlanması, İngiltere’nin erken seçime gitme kararı alması ve ECB’nin para politikasında değişikliğe gitmemesi küresel risk iştahına destek çıktı.  Jeopolitik tarafta Suriye ve K. Kore tansiyonunun şimdilik azalması, ABD tarafında ise FED’in Haziran ayında faiz artırımını masada tutmasına ilave Başkan Trump’ın vergi indirimi paketine dair haberler ve özellikle iyi gelen bilanço açıklamaları piyasalarda hisse senetlerine yönelimlere yol açtı.

Bilanço döneminin sonuna yaklaşırken S&P 500 endeksinde 452 (91%) şirketin bilançosunu açıkladığını görüyoruz. Beklentilerle karşılaştırıldığında bilanço açıklayan şirketlerin 78%’ü HBK( hisse başı kar)’da ve 64%’ü ise gelirlerde beklentilerin üzerinde açıklama yaptığı görülüyor. Geçen yılın aynı çeyreğine göre HBK büyüme artışı(EPS growth) tarafında ortalama 15,4%’lik artış yaşanırken, bilanço dönemi için piyasanın 1. Çeyrek HBK büyüme artışı beklentisi ise yaklaşık 9%’lük artış yönündeydi. Şirket gelirlerinde ise ortalama 8,7%’lik artış yaşandığı görülüyor. 2 yıl aradan sonra 3 çeyrek üst üste HBK artışı izlenirken endeksler bu olumlu hava ile yeni zirvelere ulaştı fakat artık zorlanmaya başladığını görüyoruz.

Nisan ortasından itibaren açıklanan bilançolar ile beraber majör ABD endekslerinde yeni zirve oluşumlarını izledik.  S&P 500 endeksi 2404 seviyesi ile yeni zirve oluşumu gerçekleştirirken 2,2%’lik değer artışı kaydetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise 6153 seviyesi ile yeni zirve yaptı ve 5%’lik getiri sağladığı görüldü.

Sektörler arasında en iyi performansın ise Teknoloji (8,8%) ve Endüstriyel (3,9%) tarafında yaşanırken en kötü performans Telekom (-5%) ve Enerji (-1,4%) sektörlerinde yaşandığı görüldü. Bu bir aylık süreçte başlıca çip üreticileri ve internet şirketleri yüksek primli hareketler sergileyerek endeksleri yukarı taşırlarken, Nvidia 40%, Google (Alphabet A hisseleri) 14% ve Apple hisseleri 10% değer kazandılar.  Enerji sektörü ise yine sürpriz yaratmayarak HBK artışı gerçekleştiremezken OPEC toplantısı öncesi dün açıklanan Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretimi kesintileri için belirlenen sürenin 9 ay daha uzatma anlaşması petrol fiyatlarını destekleyerek sektörü bir sonraki dönemde karlı hale getirebilir. Finansal sektör karlılığı ise yine faiz artışının HBK artışını katkı sağlayacağı beklentisi ile sınırlı kazançla bilanço dönemini sonlandırmayı başardı.

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