Piyasada ne değişti?

Gökhan ÖZKAN
  • Işık FX Araştırma Uzmanı
FED faizleri artırdıktan sonra dolarda görülen seyir kafa karıştırıyor. ABD endeksleri büyük bir satışa maruz kalırken, tahvillerde, altında ve Yen’de ciddi bir toparlanma mevcut.

Risk iştahının düştüğü, yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına girdiği bir sürecin yaşandığı bir hafta karşımıza çıkmışa benziyor. Endekslerden çıkan paranın da yine altın ve tahvillere girdiği görülüyor. 
Öncelikli olarak piyasalara FED yetkilileri tarafından ani bir tutumla sunulan Mart ayı faiz artırımı kararının, Trump’ın ekonomiye yönelik bir türlü aktif edemediği politikalarla birlikte bir endişeye neden olacak düşüncesinin harmanlandığı bir fiyatlamanın karşımıza çıktığı görülüyor. Bu doğrultuda acaba FED Mart ayı faiz kararı ile acele mi etti ? yoksa piyasanın önünden gitmek iyi midir ? tartışmalarının yaratacağı belirsizliğin bir yansımasının sunduğu karışık fiyatlamaları izliyoruz. Kashkari, yaptığı eleştirilerle birlikte ABD faiz kararlarına hep muhalif bir duruş sergileyecek gibi duruyor. Enflasyon konusunda hesaplamaların yanlış olduğunu iddia etmeye başladı bile. Bu senenin kahramanı olmaya aday. Bir dönemin Kocherlakota’sı misali.

Trump 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturdu. Geride bıraktığımız 60 günde yapılan ekonomiye yönelik hiç bir adım atılmadı. 100 günün sonunda da bu tablo karşımıza çıkacak mı düşüncesi artık iyiden iyiye düşünülmeye başlandı. 100 gün sonra çıkacak faturanın boş çıkma ihtimali piyasalarda karmaşanın ana unsurunu oluşturuyor. Vergi reformuna dair birçok tartışmanın yer aldığı, senatoya yaptığı sunum öncesinde “açıklayacağım” dediği bir kararın da piyasalara sunulmadığı ve hatta ötelendiği bir tablo karşımızda. Obamacare’in iptaline yönelik bir karar hızlıca alındı ancak Trumpcare’e yönelik henüz bir adım da yok. Yarın senatoya sunulması ve imzaya açılması beklenen Trumpcare’in getirecekleri merak konusu. Yeri gelmişken Obamacare’e göre birçok alanda daha iyi sonuçlar getirileceği düşünülen Trumpcare’in, özellikle sağlık sigortası harcamalarının vergiden düşebilecek olmasına ve vergi iadesi alınabileceğine yönelik getirdiği yenilik ise dikkatimi çekiyor.

Petrol fiyatlarında görülen geri çekilme de cabası oldu. OPEC kararının itici bir güç olduğu ancak boşluğu ABD’li üreticilerin doldurduğu petrol cephesinde henüz 60 dolar senaryolarının gündeme gelmeyeceği görülüyor. 50 dolar altında da panik derinleşebilir. 

Bir yandan da Avrupa’ya yönelik gerginlik aniden farklı bir rüzgara evrilmişe benziyor. Ana neden Hollanda seçimlerinde aşırı sağın bir tehlike atfedememiş olması. Ayrıca Fransa seçimlerinde de Macron(sol aday), Le pen’e karşı biraz daha kafa tutmuşa benziyor. Hatta birinci turu da her ne kadar Le pen önde götürse de, Macron’un biraz daha öne plana çıktığını, ikinci turda da Macron’un yüzde 64.1 ile ipi göğüsleyeceği görülüyor. Görülen bu değişim ise halen bir belirsizliğin ortadan kalktığına işaret etmiyor. Anketlerin yanılma payları da daha öncede olduğu gibi, klasik tartışma konusuna dönmüş durumda. 

ABD’de tahvil faizleri gerilerken, Dolar endeksi 100 seviyesinin de altında hareket ediyor. Önemli bir değişim ve tuhaf fiyatlamanın beraberinde getirdiği bu karmaşa kalıcı olmayacağa benziyor. FED’in kademeli faiz artırımlarına işaret etmesi ve 3+1 yerine 3 faiz artırımı sabit bırakması, şüphesiz EM’ler için güzel bir soluklanma alanı yarattı ancak her ne olursa olsun, ABD Dolar’ına getirdiği realizasyon aşırı boyuta ulaşmış durumda. Faiz artırımı kararının, Trump endişeleriyle birlikte sanki bir at yarışına dönüştürülmesi sonucu, piyasaların aşırı reaksiyonuna tabii kaldığımızı es geçmememiz tarafındayım.

Sonuç olarak dönemsel bir fiyatlama olara gördüğüm bu karışık seyrin bir miktar daha bu şekilde devam edeceği tarafındayım ancak yön yeniden değiştiğinde (değişeceği açık) güç toplayan hareketlerin daha sert rüzgarlara zemin hazırlayacağı görülüyor. Çek-bırak arabalar misali.  Bu soluklanma alanında da kim neyi ne kadar değerlendirdi, belirsizliği ne kadar az o kadar parlayacağı bir sınav olacak gibi duruyor. 

 

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