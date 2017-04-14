Gündem yurt dışında Trump, yurt içinde referandum

Ancak yurtiçi piyasaların uzun bir süredir gündeminde, kritik bir dönemeç niteliğinde olan anayasa değişikliği oylaması ve oylama sonrası gündemin ne yöne evrileceği varlık fiyatlamalarının kaderi açısından da mutlak suretle belirleyici olacak.

TRUMP'DAN İKİNCİ GÜÇLÜ DOLAR VURGUSU !

Trump, ABD'de başkanlık koltuğuna oturmadan önceki vaatleri ve oturduktan sonra da yaptıklarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmedi. Görüldüğü üzere de aldığı her kararla da bunu perçinlemeye devam edeceği görülüyor. '' Başta, verdiği vaatlerine sadık, dediklerini tek tek uyguluyor'' diye nitelendirilen Trump, Dünya'ya ayar verme derdine düşerken, kendini adeta ''equalizer'' görevini borç bilen bir başkan rolüne adamışa benziyor. Halbuki gözler bundan 2-3 ay öncesine kadar atacağı ekonomiyi destekleyici mali teşvik paketindeydi. Suriye'nin hava üssünü nükleer silah kullandığı gerekçesiyle bombalayan, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerine karşı büyük bir önlem aşamasında olan ABD yönetimi, Rusya ile yollarını ''kırmızı çizgi'' ötesinde zorlu bir sürece taşırken, düşman olduğu Çin'e yanaşma aşamasına girmişe benziyor. Bir süre önce Çin'i ve Almanya'yı kur manipülatörü ilan eden Trump, onları ''güçlü dolar''ın suçlusu olarak ilan ederken, şimdi Çin'e karşı söylediklerini rafa kaldırmışa benziyor.(İyimserlikte sıra belki de Eylül seçimleri sonrası Almanya'ya gelir.)

Ancak halen Dolar'ı güçlü buluyor. Yellen'ı da kovacak diye nitelendirilen Trump, görev süresi 2018'de dolacak FED Başkan'ını bu sefer beğendiğini dile getiriyor. Yaşlılık mı ? Siyaset ile birlikte çark etmek mi ? sorularını aklımıza getiren Trump yönetimi ile birlikte gerilen ipler sonrası artan tansiyon ise, ekonomik anlamda Dolar'ın kısa sürede yara almasına neden olurken, jeopolitik risklerin Yen ve Altın'ı ön plana çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

REFERANDUM GELDİ ÇATTI !

2016 yılı elbette ki unutulmaz zorlu bir yıldı. 2017 yılı da 2016'nın getirdiklerini atlatma dönemi olarak belirli zorlukları birikimli olarak gündeme getirdi. Ohal süreci, artan kur etkisi, yüksek risk primi ve bozulan enflasyon beklentileri, düşük büyüme, örtülü faiz politikası, artan mali teşvikler gibi bir çok etkenin tartışıldığı gündemde, referandum süreci de oldukça önemli bir siyasi belirsizliği beraberinde getirdi. Karar verme zamanının gelip çattığı şu süreçte çıkacak sonucun piyasaya olan ilk yansımaların neler olacağı ve sürecin bundan sonra getirecekleri de merakla beklenen konular arasında. Belirleyici olacak ana gelişmenin ise bundan sonra özellikle TL varlıklar adına yeni bir belirsizliğin gündeme gelip gelmeyeceği yani bir erken seçim senaryosunun gündemde olup olmayacağı olacak gibi görünüyor. Evet ya da Hayır sonucu ne olursa olsun, bundan sonra reform süreci ne zaman başlayacak ?(Mehmet Şimşek Mayıs 2017 tarihini verdi.) Ohal süreci 19 Nisan itibariyle son bulacak mı ? Turizm gelirlerini canlandırmak adına Türkiye, eski pozitif hikayesini tekrardan yazabilecek mi ? bunlar kritik önemde olacak. Ama en çok merak edilen ise, evet ya da hayır çıksa da, sürecin sonu yeni bir seçim ortamını gündeme getirecek mi ? (olmayacak dense de, olma ihtimali her halükarda var) bunun da sonucunu belirleyecek elbette ki, açıklamalar olacak. Yoksa sadece seçim sonucu kısa vadeli yüksek volatiliteden öte bir durum yaratmayacak gibi duruyor. Bu noktada devreye girmesi beklenen TCMB'nin ise, 26 Nisan mesajları kurun görüntüsü açısından da önemli. Yüzde 11.50'lere kadar çekilen faizlerin tavanı 11.75 (GLP)olarak görülüyor. Olası yüksek volatiliteyi karşı daha geniş bir koridor önlemi de gündeme gelebilir.

Kura teknik olarak baktığımızda mevcut mavi trendin geçtiği ve 3.55-3.78 hareketinin yüzde 61.8'i olan önemli bir seviyeyi kısa vadede 3.6450-3.60-3.55 seviyesinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Pazartesi yüksek ihtimal boşluklu bir açılış olacak. 3.55-3.50 altında stop seviyelerinin geçilme ihtimali derin bir satışı beraberinde getirebilir. Bu da TL varlıklar adına olumlu olabilecek yukarıdaki senaryolar sayesinde olabilir. Kalıcılık için ise, MB'nin tavrı ve yurtdışı piyasaların gündemi önemli olacak. ABD hazine tahvillerinin seyri de kritik olacak özellikle yıl sonuna doğru yukarı hareket etme ihtimali söz konusu. Bu da geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi tarafında görüşümüzü korumaya yetiyor. Hızlı yükselişin devamı için de 3.70-3.73 ilk direnç seviyeleri olacak gibi duruyor. Yeşil trendin üstünde kapanış görmediğimiz takdirde sert yükselişten bahsetmek için erken gibi duruyor.