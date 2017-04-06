Dolar canlandı ! Yükseliş devam eder mi ?

Kurdaki zımni oynaklık, TCMB'nin efektif fonlama faizini artırmasına rağmen yeniden yukarı doğru hareketini sürdürürken, enflasyon beklentilerindeki bozulmalar ve FED'in yeniden faiz artırımına vurgu yapması; EMFX para birimlerinin içerisinde bulunduğu zorlu süreci ön plana çıkarmaya devam ediyor. Ayrıca politik belirsizliklerin yeniden canlandığı gelişmekte olan ülke para birimleri bu zorlu sürecin altında, zayıf görüntüsünü sürdürüyor.

Güney Afrika'da yaşanan politik belirsizlik ortamı ve yurtiçinde bir hayli az bir sürenin kaldığı referandum süreci, TL ve Güney Afrika Randı'nda satıcılı seyrin ön plana çıkmasına neden oldu. Zuma'nın Maliye Bakanı Gordhan'ı görevden almasıyla iyice derinleşen EM'satışı, TL'yi de bu girdabın içerisine çekti. Ayrıca içeride beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan enflasyon rakamları, ilerleyen dönemlerdeki enflasyon beklentilerini de etkileyerek, çift hanelerdeki kalıcı tablonun devam edeceğini gündeme taşıdı. Bu süreçte FED'in de bilanço küçültmesini gündemine alması, Avrupa'da yavaş yavaş piyasalara sunulan normalleşme sürecinin yarattığı baskı, bir anda kurda volatilitenin artmasına neden oldu. Risklerin yüksek olduğu para birimleri kayıplarını hızlıca genişletirken, düşen risk iştahı kurun da kurun yeniden yükselişine zemin hazırladı.

Bu süreçte de, 26 Nisan PPK toplantısında yeniden TCMB'nin faizleri yukarı taşımasına yönelik baskıların artmasına neden olduğu görülüyor. Para politikasının kalıcılığı sorgulanan, enflasyon kontrolü bakımından piyasaların gerisinde kaldığı düşünülen TCMB'nin takınacağı tavır özellikle referandum sonrasında belirleyici öneme sahip olacak. Çünkü görüldüğü üzere yurtdışında, Trump herhangi bir mali teşvik paketini henüz piyasalara sunamamış olsa da, FED'in bilanço küçültmesi fikri ile birlikte artacak tahvil faizlerini göz önünde bulundurduğumuzda, ilerleyen dönemlerde de Dolar'da kuvvetli bir rallinin görülme ihtimalinin arttığı bir süreç önemli bir risk unsuru olarak kapıda hazır kıta bekliyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin bir anlamda artan sınır riskleri de yeniden gündeme taşınmış durumda. Fırat Kalkanı sonrasında, Irak ve Sincar'da terör örgütlerine yönelik bir operasyonu gündemine alan Türkiye, yeniden hızlıca artan risk primi ile karşıya kalabilir. Ayrıca Rakka, Münbiç ve Afrin'e yönelik de müdahale konuşulmaya devam ediliyor.

Genel anlamda ele aldığımız bu risklerin bir anda gün yüzüne çıkması da kurun yeniden ateşini yükselten etmenler arasında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte de kısa vadede Cuma günü gelecek Tarım dışı istihdam raporundan ziyade ücretlerde iyi bir veri ile karşılaşmamız halinde, ABD'de enflasyon beklentileri bir kademe daha yukarı taşınırken, Dolar'da yeniden yukarı bir hareket riskini kısa vadede gündemde olacak.

Kurdaki teknik görünüme baktığımızda 3.90-3.55 hareketinin yarısını toparlayan kur için %50 düzeltme seviyesi 3.7330 direnci önemli olacaktır. Yukarıdaki kırmızı düşen trendin üstünde kapanış gerçekleştirmeyen kurda geri çekilmelerde 3.6915-3.6700 seviyeleri kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. Nisan ayı itibariyle yeniden başlayan TL satışlarının referandum sürecine bağlı olarak devam edip etmeyeceği genel vade itibariyle önemli olacak. Ancak görüntü itibariyle baktığımızda 3.6300-3.5500 arası bölgeler kurda önemli bir taban görünümü oluştururken, bu bölgelere doğru her geri çekilme hem yerli hem de yabancı talebini artırmaya devam ediyor. Bu nedenle kurda kısa vadeli geri çekilmeler olsa da, yönün halen yukarı olduğu 3.7425-3.7500 bölgelerinin kırılmasıyla birlikte, yukarı potansiyelin devam etme riskinin olduğunu düşünüyorum.